Свердловчанку осудят в Челябинске за контрабанду в крупном размере

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Карталинский городской суд Челябинской области поступили материалы уголовного дела о контрабанде строительной смазки. Обвиняемая — жительница Свердловской области, менеджер коммерческой компании.В вину женщине ставят организацию незаконного экспорта из России строительной смазки для форм и опалубки, содержащей в своем составе нефтепродукты. Будучи менеджером коммерческой структуры, обвиняемая «забывала» передавать в таможенные органы достоверные сведения о вывозимой продукции. Этим она добивалась увеличения прибыли для своей компании и ускорения товарооборота. Всего незаконным способом в период с 2019 по 2021 год ею была организована контрабанда строительной смазки на общую сумму более 12 с половиной миллионов рублей.Делом о крупной контрабанде занимались работники Уральской транспортной прокуратуры. Они собрали доказательную базу и все данные вместе с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.