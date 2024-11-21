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Глава СК потребовал доклад о стрельбе в торговом центре Каменска-Уральского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о том, как продвигается уголовное дело, возбуждённое после стрельбы в одном из торговых центров Каменска-Уральского.
Напомним, вчера в Каменске-Уральском двое мужчин что-то не поделили. В итоге один из них вооружился ножом, а второй – травматом. В итоге обоих увезли в больницу. Первого с пулевыми ранениями, а в второго с ножевыми.
После этого в СК возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).
Напомним, вчера в Каменске-Уральском двое мужчин что-то не поделили. В итоге один из них вооружился ножом, а второй – травматом. В итоге обоих увезли в больницу. Первого с пулевыми ранениями, а в второго с ножевыми.
После этого в СК возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).
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В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
21 ноября 2024
21 ноября 2024