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К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей

16.26 Пятница, 8 ноября 2024
Фото: скриншот проекта
МВД России планирует расширить список своих задач.

В ведомстве предлагают добавить пункт о сохранении так называемых духовно-нравственных ценностей.

«… К задачам МВД России будет отнесено осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — следует из пояснительной записки.

В проекте не указано, какая именно деятельность, полномочия и обязанности предполагаются.

Документ опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов и находится в стадии общественного обсуждения (файл в карточке документа называется «проект указа вариант 4.docx»).

Изменения предлагается внести в Положение о министерстве внутренних дел РФ. Проект разработан в соответствии с «Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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