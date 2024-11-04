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К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
Фото: скриншот проекта
МВД России планирует расширить список своих задач.
В ведомстве предлагают добавить пункт о сохранении так называемых духовно-нравственных ценностей.
«… К задачам МВД России будет отнесено осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — следует из пояснительной записки.
В проекте не указано, какая именно деятельность, полномочия и обязанности предполагаются.
Документ опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов и находится в стадии общественного обсуждения (файл в карточке документа называется «проект указа вариант 4.docx»).
Изменения предлагается внести в Положение о министерстве внутренних дел РФ. Проект разработан в соответствии с «Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В ведомстве предлагают добавить пункт о сохранении так называемых духовно-нравственных ценностей.
«… К задачам МВД России будет отнесено осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — следует из пояснительной записки.
В проекте не указано, какая именно деятельность, полномочия и обязанности предполагаются.
Документ опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов и находится в стадии общественного обсуждения (файл в карточке документа называется «проект указа вариант 4.docx»).
Изменения предлагается внести в Положение о министерстве внутренних дел РФ. Проект разработан в соответствии с «Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
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