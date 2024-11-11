Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Средняя сумма кредита на автомобиль составила 1 940 130 рублей, такие данные приводятся в ноябрьском исследовании Авито Авто.По данным платформы, чаще всего берут кредит на машину на сумму до 1 миллиона рублей (44% респондентов), на втором месте – кредит 1-3 миллиона рублей (37%).В компании отмечают, что интерес пользователей к кредитным предложениям растёт, в связи с этим площадка расширяет круг партнеров в банковской сфере. Так, в приложении Авито Авто появилась возможность оформить кредит на покупку автомобилей от ВТБ.«Сегодня более 40% кредитов ВТБ выдает на машины с пробегом. Многих вторичный рынок привлекает большим ассортиментом и тем, что интересующее авто можно купить в короткие сроки», — прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.По данным исследования Авито Авто, большинство пользователей оформляли кредит на срок от 3 до 7 лет (так ответили 63% респондентов), почти четверть (26%) – до 3 лет. Средний срок кредита составил 4 года 3 месяца.«44% респондентов сообщили о том, что им удалось досрочно погасить кредит», — добавили в пресс-службе компании.