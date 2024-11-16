Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Авито подвели итоги гуманитарной кампании, в рамках которой пользователи со всей страны могли помочь жителям приграничных регионов.Проект #яПомогаю стартовал 9 августа. На платформе были доступны доставка заказов за 1 рубль, бесплатное жильё и вакансии с проживанием.Также пользователи могли выставить товары по символической цене 1-10 рублей. По данным платформы, суммарная скидка, предоставленная продавцами покупателям, превысила 539 млн рублей.«Почти 400 тысяч заказов было доставлено в Курскую и Белгородскую области со стоимостью логистики 1 рубль. В субсидировании льготной доставки приняли участие партнеры Авито: Почта России, СДЭК, Халва Экспресс, а также DPD и 5Post», — рассказали в пресс-службе платформы.Там добавили, что доставка помощи в отделения Красного Креста продолжается.Кроме того, пользователи площадки предоставляли пострадавшим жителям помощь с жильем. На платформе было размещено свыше 1520 объявлений с предложениями о бесплатном проживании.«Более 170 семей, вынужденно покинувших свои дома в Курской области, безвозмездно сняли временное жильё с помощью Авито», — рассказали в пресс-службе.Также жителям приграничных регионов помогли с поиском работы. Для этого на платформе запустили фильтр «Работа с проживанием», по нему доступно 1,6 млн вакансий в разных регионах.