«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

— сказал Олег Сорокин

«После того как я возглавил учреждение весной 2024 года, я сделал своей приоритетной задачей реставрацию культового объекта ЦВО, неоднократно докладывал о необходимости реставрации врио заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Е. Коломыцкому, но не нашел понимания, также поставил в известность врио командующего войсками ЦВО Д. Глушенкова. Но для руководства штаба необходимость соблюдать 73-ФЗ «Об охране объектов культурного наследия» стала неприятной неожиданностью«Дом стоит, выполняет свою функцию!», — говорили они мне. Вопрос, как выполняет – совершенно не интересует и не интересовал никого»