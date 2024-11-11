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«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах
И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Коллаж: Вечерние ведомости
Вечерние ведомости неоднократно рассказывали о нарушениях закона при содержании Окружного дома офицеров ЦВО – памятника архитектуры федерального значения, одного из знаковых зданий Екатеринбурга.
В 2021 году мы писали о том, как с фасада здания буквально выпадали кирпичи, а в 2022 году выпускали большой материал о целой череде странных решений руководителей ОДО, которые привели к усугублению состояния здания.
Весной 2022 года руководителя ОДО Сергея Конова признали виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ (часть 1 статьи 7.13 КоАП) из-за несанкционированных строительных работ, нанёсших ущерб зданию, достигающий, по некоторым оценкам, десятков миллионов рублей.
Прошло 2,5 года, но к улучшению состояния здания это не привело. Несмотря на то, что в июле 2022 года суд обязал ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа» Минобороны РФ провести работы по ремонту и реставрации здания.
Как стало известно Вечерним ведомостям, в последние месяцы здание стало буквально разрушаться на глазах. В мае 2024 года Свердлохранкультура провела обследование здание и оценила общее состояние памятника как «предаварийное». Согласно акту обследования, состояние отдельных элементов здания признано неудовлетворительным. Однако это по состоянию на май – сейчас же, судя по новым вводным, состояние, возможно, уже стало без всяких приставок аварийным.
Наиболее устрашающие трещины появились на первом этаже в клубной части здания:
В этот кабинет доступ пришлось закрыть из-за угрозы локального обрушения
Однако проблемы с состоянием здания видны не только в клубной части – часть со зрительным залом также оставляет желать лучшего.
Причины этого – в протекающей крыше, в которой имеются сразу несколько крупных дыр.
Сотрудники ОДО вынуждены изощряться и придумывать самодельные конструкции, чтобы осадки не проникали внутрь большого зрительного зала и не продолжали разрушать конструкции.
При этом основные холлы в зрелищной части здания выглядят вполне презентабельно. Здесь архитектура сталинского неоклассицизма предстаёт во всей красе.
Но внутри зала последствия постоянных протечек видны невооружённым взглядом.
Главный зал Дома офицеров ЦВО вмещает ни много ни мало 800 зрителей.
Другие помещения в зрелищной части также повреждены из-за протечек. Проверки Управления государственной охраны объектов культурного наследия (имеются в распоряжении Вечерних ведомостей) зафиксировали опасные для человека и конструкций здания плесень и грибок.
В полуподвальной части здания во время руководства ОДО Станиславом Довгалюком решили углубить пол и организовать бильярдную. Последствия тех работ – на фото:
Подвальная часть и вовсе находится в состоянии постоянного подтопления.
Для передвижения по перманентно подтопленному подвалу пришлось прокладывать деревянный настил
Электрическое оборудование приходится держать вдалеке от уровня пола
Ко всему прочему сломалась система нагнетания тёплого воздуха в зрительный зал. Его посетителям, среди которых немало детей, лучше одеваться теплее, чтобы не заработать простуду.
Но простуда – не самое страшное, что может грозить посетителям ОДО. Сотрудники Дома офицеров ЦВО опасаются локального обрушения здания из-за того, что трещины увеличиваются на глазах. По словам начальника ОДО Олега Сорокина, бумажный маячок показал, что за неделю трещина разошлась на 0,5 см.
При этом календарь мероприятий в ОДО расписан на несколько месяцев вперёд, и закрывать его, похоже, никто не планирует.
Тем временем подошёл срок для исполнения решения суда, обязавшего разработать документацию и отреставрировать здание памятника архитектуры федерального значения. Его неисполнение уже грозит уголовным преследованием.
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Центрального военного округа» Олег Сорокин, к плачевному состоянию культового объекта Центрального военного округа привело бездействие предыдущих начальников Дома офицеров: кто-то считал, что не время заниматься реставрацией, кто-то – по незнанию относился к Дому офицеров просто как к казарме, а кто-то откровенно полагал, что для организации вакханальных вечеринок такое состояние только дополняет суть действа.
Собственных средств у ОДО на дорогостоящие ремонт и реставрацию нет (по некоторым оценкам, с учётом состояния здания и его статуса памятника архитектуры федерального значения, на это потребуется более 2,5 млрд рублей), а Министерство обороны средства выделять не спешит.
Как рассказали Вечерним ведомостям сотрудники ОДО, в 2020 году небезызвестный начальник строительного управления Минобороны Тимур Иванов подписывал дорожную карту по разработке проектной документации и дальнейшей реставрации Дома офицеров ЦВО, однако эти намерения с тех пор так и остались на бумаге.
Олег Сорокин сообщил Вечерним ведомостям, что из-за игнорирования его просьб принять меры и выделить средства на реставрацию здания Дома офицеров, 6 ноября он подал в штаб округа заявление об увольнении по собственному желанию. 20 ноября должно стать последним днём его работы на посту начальника Дома офицеров ЦВО.
Вечерние ведомости сделали запрос в ЦВО с просьбой прояснить, когда планируется реставрация здания Окружного дома офицеров в Екатеринбурге.
В 2021 году мы писали о том, как с фасада здания буквально выпадали кирпичи, а в 2022 году выпускали большой материал о целой череде странных решений руководителей ОДО, которые привели к усугублению состояния здания.
Весной 2022 года руководителя ОДО Сергея Конова признали виновным в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов РФ (часть 1 статьи 7.13 КоАП) из-за несанкционированных строительных работ, нанёсших ущерб зданию, достигающий, по некоторым оценкам, десятков миллионов рублей.
Состояние здания ОДО в 2016 году. Фото: Вечерние ведомости
Прошло 2,5 года, но к улучшению состояния здания это не привело. Несмотря на то, что в июле 2022 года суд обязал ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа» Минобороны РФ провести работы по ремонту и реставрации здания.
Как стало известно Вечерним ведомостям, в последние месяцы здание стало буквально разрушаться на глазах. В мае 2024 года Свердлохранкультура провела обследование здание и оценила общее состояние памятника как «предаварийное». Согласно акту обследования, состояние отдельных элементов здания признано неудовлетворительным. Однако это по состоянию на май – сейчас же, судя по новым вводным, состояние, возможно, уже стало без всяких приставок аварийным.
Наиболее устрашающие трещины появились на первом этаже в клубной части здания:
Фото: Вечерние ведомости
В этот кабинет доступ пришлось закрыть из-за угрозы локального обрушения
Фото: Вечерние ведомости
На трещину установили бумажные маячки, которые показывают, что она продолжает расширяться. Фото: Вечерние ведомости
Трещина затронула дверь, которая недавно из-за этого перестала закрываться. Фото: Вечерние ведомости
Вход в эту часть здания пришлось закрыть из соображений безопасности. Фото: Вечерние ведомости
Однако проблемы с состоянием здания видны не только в клубной части – часть со зрительным залом также оставляет желать лучшего.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Причины этого – в протекающей крыше, в которой имеются сразу несколько крупных дыр.
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники ОДО вынуждены изощряться и придумывать самодельные конструкции, чтобы осадки не проникали внутрь большого зрительного зала и не продолжали разрушать конструкции.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
При этом основные холлы в зрелищной части здания выглядят вполне презентабельно. Здесь архитектура сталинского неоклассицизма предстаёт во всей красе.
Фото: Вечерние ведомости
Но внутри зала последствия постоянных протечек видны невооружённым взглядом.
Фото: Вечерние ведомости
Главный зал Дома офицеров ЦВО вмещает ни много ни мало 800 зрителей.
Фото: Вечерние ведомости
Другие помещения в зрелищной части также повреждены из-за протечек. Проверки Управления государственной охраны объектов культурного наследия (имеются в распоряжении Вечерних ведомостей) зафиксировали опасные для человека и конструкций здания плесень и грибок.
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
Фото: Вечерние ведомости
В полуподвальной части здания во время руководства ОДО Станиславом Довгалюком решили углубить пол и организовать бильярдную. Последствия тех работ – на фото:
Фото: Вечерние ведомости
Подвальная часть и вовсе находится в состоянии постоянного подтопления.
Фото: Вечерние ведомости
Для передвижения по перманентно подтопленному подвалу пришлось прокладывать деревянный настил
Фото: Вечерние ведомости
Электрическое оборудование приходится держать вдалеке от уровня пола
Фото: Вечерние ведомости
Ко всему прочему сломалась система нагнетания тёплого воздуха в зрительный зал. Его посетителям, среди которых немало детей, лучше одеваться теплее, чтобы не заработать простуду.
Фото: Вечерние ведомости
Но простуда – не самое страшное, что может грозить посетителям ОДО. Сотрудники Дома офицеров ЦВО опасаются локального обрушения здания из-за того, что трещины увеличиваются на глазах. По словам начальника ОДО Олега Сорокина, бумажный маячок показал, что за неделю трещина разошлась на 0,5 см.
Фото: Вечерние ведомости
При этом календарь мероприятий в ОДО расписан на несколько месяцев вперёд, и закрывать его, похоже, никто не планирует.
Фото: Вечерние ведомости
Интерьеры ОДО – одни из красивейших среди зданий сталинской эпохи в Екатеринбурге. Фото: Вечерние ведомости
Фасад здания, особенно дворовый, находится в плачевном состоянии – его ремонт последний раз делали в прошлом веке. Фото: Вечерние ведомости
Проверка Свердлохранкультуры в числе прочего зафиксировала несанкционированную оригинальных замену оконных рам на пластиковые. Фото: Вечерние ведомости
Тем временем подошёл срок для исполнения решения суда, обязавшего разработать документацию и отреставрировать здание памятника архитектуры федерального значения. Его неисполнение уже грозит уголовным преследованием.
Резолютивная часть решения арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-3989/2022
Как рассказал Вечерним ведомостям начальник ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров Центрального военного округа» Олег Сорокин, к плачевному состоянию культового объекта Центрального военного округа привело бездействие предыдущих начальников Дома офицеров: кто-то считал, что не время заниматься реставрацией, кто-то – по незнанию относился к Дому офицеров просто как к казарме, а кто-то откровенно полагал, что для организации вакханальных вечеринок такое состояние только дополняет суть действа.
«После того как я возглавил учреждение весной 2024 года, я сделал своей приоритетной задачей реставрацию культового объекта ЦВО, неоднократно докладывал о необходимости реставрации врио заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе Е. Коломыцкому, но не нашел понимания, также поставил в известность врио командующего войсками ЦВО Д. Глушенкова. Но для руководства штаба необходимость соблюдать 73-ФЗ «Об охране объектов культурного наследия» стала неприятной неожиданностью
«Дом стоит, выполняет свою функцию!», — говорили они мне. Вопрос, как выполняет – совершенно не интересует и не интересовал никого»
«Дом стоит, выполняет свою функцию!», — говорили они мне. Вопрос, как выполняет – совершенно не интересует и не интересовал никого»
— сказал Олег Сорокин
Фрагмент письма начальника ОДО Олега Сорокина с просьбой выделить средства на разработку научно-проектной документации.
Собственных средств у ОДО на дорогостоящие ремонт и реставрацию нет (по некоторым оценкам, с учётом состояния здания и его статуса памятника архитектуры федерального значения, на это потребуется более 2,5 млрд рублей), а Министерство обороны средства выделять не спешит.
Как рассказали Вечерним ведомостям сотрудники ОДО, в 2020 году небезызвестный начальник строительного управления Минобороны Тимур Иванов подписывал дорожную карту по разработке проектной документации и дальнейшей реставрации Дома офицеров ЦВО, однако эти намерения с тех пор так и остались на бумаге.
Фрагмент акта Свердлоханкультуры от 7 мая 2024 года.
Олег Сорокин сообщил Вечерним ведомостям, что из-за игнорирования его просьб принять меры и выделить средства на реставрацию здания Дома офицеров, 6 ноября он подал в штаб округа заявление об увольнении по собственному желанию. 20 ноября должно стать последним днём его работы на посту начальника Дома офицеров ЦВО.
Вечерние ведомости сделали запрос в ЦВО с просьбой прояснить, когда планируется реставрация здания Окружного дома офицеров в Екатеринбурге.
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