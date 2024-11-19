Возрастное ограничение 18+

Житель Сысертского района вышел в пикет к полпредству в УрФО

15.37 Четверг, 21 ноября 2024
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Четвёртый день жители Сысертского района выходят на одиночные пикеты к резиденции полномочного представителя президента в УрФО, выступая против появления мусорного полигона на юге района.



«Требуем прекратить лоббирование интересов олигархов-австрийцев», — написано у мужчины, вышедшего сегодня к полпредству.

Вероятно, пикетчик имеет в виду Артёма Бикова и Алексея Боброва — бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», которое в свою очередь является учредителем ООО «Экологические системы». Именно эта компания намерена реализовать проект полигона у деревни Андреевка.

Ранее к резиденции полпреда выходила женщина, представившаяся жительницей Екатеринбурга и жительницей Сысертского района. Она предлагала найти другую землю для строительства полигона.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
У полпредства УрФО вновь проходит пикет против мусорного полигона в Сысертском районе
19 ноября 2024
Жители Сысертского района у полпредства потребовали изъять у банка «Агропромкредит» землю, на которой хотят разместить полигон
18 ноября 2024
Напротив полпредства УрФО вновь прошёл пикет против мусорного полигона под Сысертью
20 ноября 2024
В Сысерти проходит пикет против строительства мусорного полигона
15 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:07 На конференции в Екатеринбурге обсудят цифровую революцию бизнеса
16:00 В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
15:37 Житель Сысертского района вышел в пикет к полпредству в УрФО
15:07 Комиссия гордумы Екатеринбурга рекомендовала введение туристического налога
13:53 В квартире дома на Первомайской в Екатеринбурге убили двух человек
13:20 Депутат гордумы предложил отделить Академический район от Екатеринбурга
12:16 25 лет исполнилось уральскому благотворительному фонду «Дети России»
11:41 Четыре человека пострадали и один погиб при пожарах за сутки в Свердловской области
11:01 650 попугаев «прилетели» в Екатеринбург из Киргизии
10:58 Прокурор отказался от требования закрыть приют для животных в Сысерти
10:24 В Каменске-Уральском пенсионерка тростью разбила голову подростку
10:01 Проректор УрФУ озвучил причины нежелания студентов рано заводить детей
09:26 В Екатеринбурге из-за игрушечного пистолета школьнику сломали череп
21:57 Видные политические деятели России 90-х выступят в Екатеринбурге
21:08 На Авито добавят функции покупок в кредит и рассрочку
20:50 Покойник за рулём иномарки угодил в ДТП в Екатеринбурге
20:10 Во вторник по Свердловской области горело чуть меньше, чем в понедельник
19:34 В Екатеринбурге начинается Неделя краеведческой генеалогии
19:11 Екатеринбургский зооприют спас кота от эвтаназии, теперь спасает от травм
18:47 Двух нарушителей миграционного законодательства нашли в Кировском районе Екатеринбурга
18:25 Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
17:29 Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники
17:06 Больше половины путешественников из Екатеринбурга выбирают отели четырёх-пяти звёзд
16:09 Напротив полпредства УрФО вновь прошёл пикет против мусорного полигона под Сысертью
15:23 К 12 годам приговорили жителя Нижнего Тагила за убийство собутыльника
14:35 Разбираться с последствиями снегопада в Екатеринбурге отправили 170 снегоуборочных машин
Все новости Свердловской области
19:22 Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов
18:24 Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей
17:18 В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 
16:31 Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками
14:33 Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
14:25 Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
14:54 Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
Все новости России и мира
16:07 На конференции в Екатеринбурге обсудят цифровую революцию бизнеса
16:00 В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
15:37 Житель Сысертского района вышел в пикет к полпредству в УрФО
15:15 Росреестр Прикамья разъясняет порядок выделения доли из земель сельхозназначения
15:10 Валерий Сухих: Участники поднимают социально значимые темы, которые действительно для них важны
15:07 Комиссия гордумы Екатеринбурга рекомендовала введение туристического налога
13:53 В квартире дома на Первомайской в Екатеринбурге убили двух человек
13:20 Депутат гордумы предложил отделить Академический район от Екатеринбурга
12:16 25 лет исполнилось уральскому благотворительному фонду «Дети России»
11:41 Четыре человека пострадали и один погиб при пожарах за сутки в Свердловской области
11:01 650 попугаев «прилетели» в Екатеринбург из Киргизии
10:58 Прокурор отказался от требования закрыть приют для животных в Сысерти
10:27 Пермячка выплатила многотысячный штраф за участие в организации азартных игр
10:24 В Каменске-Уральском пенсионерка тростью разбила голову подростку
10:01 Проректор УрФУ озвучил причины нежелания студентов рано заводить детей
09:26 В Екатеринбурге из-за игрушечного пистолета школьнику сломали череп
21:57 Видные политические деятели России 90-х выступят в Екатеринбурге
21:08 На Авито добавят функции покупок в кредит и рассрочку
20:50 Покойник за рулём иномарки угодил в ДТП в Екатеринбурге
20:10 Во вторник по Свердловской области горело чуть меньше, чем в понедельник
19:34 В Екатеринбурге начинается Неделя краеведческой генеалогии
19:11 Екатеринбургский зооприют спас кота от эвтаназии, теперь спасает от травм
18:47 Двух нарушителей миграционного законодательства нашли в Кировском районе Екатеринбурга
18:25 Гололедица и снегопады ожидаются в Свердловской области
17:29 Залетевшего в Свердловскую область птенца краснокнижного розового фламинго спасают зоозащитники
17:06 Больше половины путешественников из Екатеринбурга выбирают отели четырёх-пяти звёзд
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK