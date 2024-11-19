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Житель Сысертского района вышел в пикет к полпредству в УрФО
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Четвёртый день жители Сысертского района выходят на одиночные пикеты к резиденции полномочного представителя президента в УрФО, выступая против появления мусорного полигона на юге района.
«Требуем прекратить лоббирование интересов олигархов-австрийцев», — написано у мужчины, вышедшего сегодня к полпредству.
Вероятно, пикетчик имеет в виду Артёма Бикова и Алексея Боброва — бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», которое в свою очередь является учредителем ООО «Экологические системы». Именно эта компания намерена реализовать проект полигона у деревни Андреевка.
Ранее к резиденции полпреда выходила женщина, представившаяся жительницей Екатеринбурга и жительницей Сысертского района. Она предлагала найти другую землю для строительства полигона.
«Требуем прекратить лоббирование интересов олигархов-австрийцев», — написано у мужчины, вышедшего сегодня к полпредству.
Вероятно, пикетчик имеет в виду Артёма Бикова и Алексея Боброва — бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», которое в свою очередь является учредителем ООО «Экологические системы». Именно эта компания намерена реализовать проект полигона у деревни Андреевка.
Ранее к резиденции полпреда выходила женщина, представившаяся жительницей Екатеринбурга и жительницей Сысертского района. Она предлагала найти другую землю для строительства полигона.
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