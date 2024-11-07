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В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
Фото: Вечерние ведомости
В полиции Самары массовые увольнения сотрудников из-за низких зарплат.
Об этом заявил депутат ГД Михаил Матвеев.
«Мне сообщают, что накануне сразу из двух центральных райотделов полиции Самары массово уволились все сотрудники: и оперативники, и следователи. Остались, якобы, только те, у кого год-два до пенсии», — пишет депутат в телеграм-канале.
Причина, по его словам, — «бедственное материальное положение и невысокие зарплаты», около 40+ тысяч рублей. При этом нагрузка остаётся огромной, так как некомплект в полиции, по данным депутата, превышает 30%.
«Все сотрудники в кредитах, денег ни на что не хватает. В прошлом году к новому году начальство выписало премию в размере оклада, в этом сказали, что премии не будет. Дела уволившихся сотрудников якобы распределяют по другим отделам, ещё больше увеличивая нагрузку таких же как они бедолаг», — пишет Матвеев.
Он добавил, что попросит руководство главка официально подтвердить эту информацию и поднимет вопрос о зарплатах в МВД как депутат Госдумы.
Об этом заявил депутат ГД Михаил Матвеев.
«Мне сообщают, что накануне сразу из двух центральных райотделов полиции Самары массово уволились все сотрудники: и оперативники, и следователи. Остались, якобы, только те, у кого год-два до пенсии», — пишет депутат в телеграм-канале.
Причина, по его словам, — «бедственное материальное положение и невысокие зарплаты», около 40+ тысяч рублей. При этом нагрузка остаётся огромной, так как некомплект в полиции, по данным депутата, превышает 30%.
«Все сотрудники в кредитах, денег ни на что не хватает. В прошлом году к новому году начальство выписало премию в размере оклада, в этом сказали, что премии не будет. Дела уволившихся сотрудников якобы распределяют по другим отделам, ещё больше увеличивая нагрузку таких же как они бедолаг», — пишет Матвеев.
Он добавил, что попросит руководство главка официально подтвердить эту информацию и поднимет вопрос о зарплатах в МВД как депутат Госдумы.
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