Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Сотрудники компаний назвали главные инструменты, которые им необходимы в организации рабочего процесса.Как показывают корпоративные исследования, многие сотрудники говорят о необходимости удобных рабочих онлайн-календарей с различными встроенными функциями, а также об оперативной коммуникации с коллегами — рабочие мессенджеры, чаты, личные сообщения и т.п.В случае с календарями сотрудникам важно видеть максимум информации о событии, «не делая лишних движений», и добавлять участников встреч. Так, например, Яндекс 360 для бизнеса улучшил календарь для того, чтобы пользователи могли управлять встречами и событиями. «Появилась опция быстрого добавления участников через карточки встреч: теперь участника можно добавить прямо из превью встречи, просто нажав на «+» рядом с полями «Участники» или «Опциональные участники». Это экономит время и упрощает процесс приглашения коллег на встречу», — говорят в компании.Также в календаре можно искать нужные события по ключевым словам и назначать модераторов видеоконференций.