Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, сообщают СМИ.У здания парламента началась потасовка между протестующими и силовиками. Ранее МВД перевели на усиленный режим работы.Протесты вспыхнули в столице Абхазии в начале недели. Активисты заблокировали три моста, ведущих в Сухум.В понедельник вечером парламент республики принял закон, который касается межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.