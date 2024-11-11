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В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, сообщают СМИ.
У здания парламента началась потасовка между протестующими и силовиками. Ранее МВД перевели на усиленный режим работы.
Протесты вспыхнули в столице Абхазии в начале недели. Активисты заблокировали три моста, ведущих в Сухум.
В понедельник вечером парламент республики принял закон, который касается межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
У здания парламента началась потасовка между протестующими и силовиками. Ранее МВД перевели на усиленный режим работы.
Протесты вспыхнули в столице Абхазии в начале недели. Активисты заблокировали три моста, ведущих в Сухум.
В понедельник вечером парламент республики принял закон, который касается межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
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