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До завершения приёма заявок на конкурс по разработке лучшего памятника Балабанову осталось десять дней
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга напомнили, что до конца приёма заявок на конкурс по созданию лучшего эскизного проекта памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову осталось десять дней.
О проектах, которые выйдут в финал конкурса, сообщат 19 декабря. Выбирать их будет жюри под председательством заместителя Главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Известно, что в его состав войдут вдова кинорежиссёра Надежда Васильева-Балабанова, два его сына Петр и Федор, близкий друг Евгений Горенбург, участники Свердловского рок-клуба Егор Белкин, Вячеслав Бутусов, Настя Полева. Также изучать работы будут чиновники и эксперты.
С 20 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года, участникам прошедшем в финал, нужно будет изготовить и представить на суд жюри макеты скульптурной композиции. Само награждение победителей и призёров пройдут с 24 по 28 февраля 2025 года. Автору лучшей идеи обещают денежную премию в размере 500 000 рублей, финалистам – по 50 000 рублей.
«В срок до 1 декабря скульпторам, дизайнерам, архитекторам, студентам вузов, обучающимся по специальностям "дизайн", "архитектура", "декоративно-прикладное искусство", нужно успеть направить свои проекты на электронный адрес idea@ekadm.ru по формам»,
– подчеркнули в мэрии.
О проектах, которые выйдут в финал конкурса, сообщат 19 декабря. Выбирать их будет жюри под председательством заместителя Главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Известно, что в его состав войдут вдова кинорежиссёра Надежда Васильева-Балабанова, два его сына Петр и Федор, близкий друг Евгений Горенбург, участники Свердловского рок-клуба Егор Белкин, Вячеслав Бутусов, Настя Полева. Также изучать работы будут чиновники и эксперты.
С 20 декабря 2024 года по 2 февраля 2025 года, участникам прошедшем в финал, нужно будет изготовить и представить на суд жюри макеты скульптурной композиции. Само награждение победителей и призёров пройдут с 24 по 28 февраля 2025 года. Автору лучшей идеи обещают денежную премию в размере 500 000 рублей, финалистам – по 50 000 рублей.
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