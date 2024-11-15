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На конференции в Екатеринбурге обсудят цифровую революцию бизнеса
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завтра, 22 ноября, состоится конференция «Формула бизнеса».
В ней примут участие эксперты из крупных федеральных компаний. Спикеры поделятся кейсами из своей практики, дадут актуальные советы, как построить успешный бизнес и обсудят самые распространенные ошибки руководителей.
Так, среди заявленных тем — «Цифровая революция бизнеса». Участникам расскажут, как искусственный интеллект может изменить компанию, как автоматизировать ключевые отделы для повышения эффективности и снижения затрат. Также спикеры поделятся успешными кейсами цифровой трансформации.
Среди других тем — «Тенденции развития рынка голосовых технологий», «Как справиться с сопротивлением сотрудников и превратить его в двигатель бизнеса», «Как бизнесу нанимать и удерживать сотрудников» и др.
В числе спикеров — эксперт по клиентскому сервису и продажам Борис Шпирт, директор по развитию digital-агентства IPG Павел Баранчиков, presale компании Билайн Алена Зайцева, специалисты от Битрикс 24, hh.ru и не только, рассказали организаторы.
Конференция «Формула бизнеса» пройдет в Деловом Выставочном Центре. Участие бесплатное, необходима регистрация.
«Пять часов мощного заряда бизнес-позитивом. На конференции вы посмотрите на свой бизнес и на процессы со стороны, найдете черные дыры, через которые утекает прибыль, зададите вопросы экспертам и коллегам, решите проблемы, о которых не подозреваете», — отмечают организаторы.
В ней примут участие эксперты из крупных федеральных компаний. Спикеры поделятся кейсами из своей практики, дадут актуальные советы, как построить успешный бизнес и обсудят самые распространенные ошибки руководителей.
Так, среди заявленных тем — «Цифровая революция бизнеса». Участникам расскажут, как искусственный интеллект может изменить компанию, как автоматизировать ключевые отделы для повышения эффективности и снижения затрат. Также спикеры поделятся успешными кейсами цифровой трансформации.
Среди других тем — «Тенденции развития рынка голосовых технологий», «Как справиться с сопротивлением сотрудников и превратить его в двигатель бизнеса», «Как бизнесу нанимать и удерживать сотрудников» и др.
В числе спикеров — эксперт по клиентскому сервису и продажам Борис Шпирт, директор по развитию digital-агентства IPG Павел Баранчиков, presale компании Билайн Алена Зайцева, специалисты от Битрикс 24, hh.ru и не только, рассказали организаторы.
Конференция «Формула бизнеса» пройдет в Деловом Выставочном Центре. Участие бесплатное, необходима регистрация.
«Пять часов мощного заряда бизнес-позитивом. На конференции вы посмотрите на свой бизнес и на процессы со стороны, найдете черные дыры, через которые утекает прибыль, зададите вопросы экспертам и коллегам, решите проблемы, о которых не подозреваете», — отмечают организаторы.
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