В шкафу нашли уклониста специалисты розыска ГУФСИН в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге одного из осуждённых, не желающего отбывать уголовное наказание, нашли в шкафу. Там он надеялся спрятаться от оперативников отдела розыска ГУФСИН, пришедших по его душу.Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко, в «послужному списке» мужчины, которого они искали, было много судимостей за кражи, грабежи и наркотики, и последняя за хранение запрещённых веществ без цели сбыта. За этого его приговорили к семи месяцам принудительным работ с удержанием 10% от заработка в доход государства, но трудиться мужчина не хотел.«Офицеры свердловского ГУФСИН нашли гражданина в шкафу в квартире своего знакомого в Екатеринбурге», – рассказал Левченко.