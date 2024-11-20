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В Нижнем Тагиле с экс-участкового взыскали 2,2 миллиона рублей подозрительных доходов
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле с бывшего участкового 18-го отдела полиции взыскали 2,2 миллиона рублей, законность получения которых он не сумел подтвердить.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства сотрудники их ведомства узнали, что в 2021 году на счета на тот момент участкового поступила крупная сумма денег, значительно превышавшая общую сумму доходов затри последних года. Откуда взялись такие деньги экс-полицейский объяснить не смог, и прокуратура обратилась с иском в суд.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки исполнения антикоррупционного законодательства сотрудники их ведомства узнали, что в 2021 году на счета на тот момент участкового поступила крупная сумма денег, значительно превышавшая общую сумму доходов затри последних года. Откуда взялись такие деньги экс-полицейский объяснить не смог, и прокуратура обратилась с иском в суд.
«Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в доход государства свыше 2,2 миллиона рублей»,
– сообщили в ведомстве.
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