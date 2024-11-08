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Согласование стройки мусорного полигона в Сысертском районе выходит на финишную прямую
Несмотря на протесты местных жителей, продолжающиеся уже полтора года...
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Согласование стройки мусорного полигона в Сысертском районе выходит на финишную прямую. Об этом можно судить по протоколу совещания в областном правительстве, прошедшем под председательством министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. Текстом документа с Вечерними ведомостями поделились активисты, выступающие против стройки мусороперерабатывающего объекта с мусорным полигоном.
В документе (отметим, что неизвестно, был ли он в итоге подписан в таком варианте или нет), в частности, даются поручения органам власти и бизнесменам, собирающимся построить полигон.
Так, администрации Сысертского городского округа рекомендовали привести правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в соответствие с генпланом муниципалитета (год назад эти полномочия как раз забрали у думы Сысертского городского округа и передали администрации).
А компанию «Экологические системы» (которая и намерена выступить подрядчиком проекта) попросили составить схему присоединения автомобильной дороги к планируемому полигону и подготовить план территории застройки без использования одного из участков в районе деревни Андреевка, который отнесён к лесному фонду.
Напомним, пока не вступило в силу решение суда по делу, в котором сторонами являются Россельхознадзор и московский банк «Агропромкредит» (принадлежит, как и ООО «Экологические системы», бизнесменам Артёму Бикову и Алексею Боброву) — ведомство пытается изъять участок, на котором хотят разместить полигон, по причине того, что он был взят банком как земли сельхозназначения, но с заявленными целями не использовался. Свердловский арбитраж встал на сторону банка, заседание по апелляционной жалобе Россельхознадзора назначено на 3 декабря в 17-м апелляционном арбитражном суде в Перми.
При этом крайний срок для подготовительных работ, который обозначен в попавшем в распоряжении Вечерних ведомостей протоколе совещания — 10 декабря 2024 года.
В документе (отметим, что неизвестно, был ли он в итоге подписан в таком варианте или нет), в частности, даются поручения органам власти и бизнесменам, собирающимся построить полигон.
Так, администрации Сысертского городского округа рекомендовали привести правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в соответствие с генпланом муниципалитета (год назад эти полномочия как раз забрали у думы Сысертского городского округа и передали администрации).
Фото: предоставлено инициативной группой референдума по вопросу строительства полигона в Сысертском районе
А компанию «Экологические системы» (которая и намерена выступить подрядчиком проекта) попросили составить схему присоединения автомобильной дороги к планируемому полигону и подготовить план территории застройки без использования одного из участков в районе деревни Андреевка, который отнесён к лесному фонду.
Напомним, пока не вступило в силу решение суда по делу, в котором сторонами являются Россельхознадзор и московский банк «Агропромкредит» (принадлежит, как и ООО «Экологические системы», бизнесменам Артёму Бикову и Алексею Боброву) — ведомство пытается изъять участок, на котором хотят разместить полигон, по причине того, что он был взят банком как земли сельхозназначения, но с заявленными целями не использовался. Свердловский арбитраж встал на сторону банка, заседание по апелляционной жалобе Россельхознадзора назначено на 3 декабря в 17-м апелляционном арбитражном суде в Перми.
При этом крайний срок для подготовительных работ, который обозначен в попавшем в распоряжении Вечерних ведомостей протоколе совещания — 10 декабря 2024 года.
Фото: предоставлено инициативной группой референдума по вопросу строительства полигона в Сысертском районе
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