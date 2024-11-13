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В Берёзовском девушке спалили машину из-за отказа в отношениях
Кадр из видео: Е1
В Берёзовском во дворе дома на улице Старателей девушке подожгли машину. По мнению владелицы сгоревшего автомобиля, это сделал её поклонник, которому она отказала в отношениях.
Об этом сообщает Е1. Поджог попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как к машине подходят двое мужчин, после чего один из них поджигает легковушку, и они вместе убегают. Второй, судя по всему, выполнял роль караульного.
«Неразделенная любовь. Мужчине отказала», – прокомментировала сожжение машины хозяйка. Она уже обратилась в полицию.
Об этом сообщает Е1. Поджог попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как к машине подходят двое мужчин, после чего один из них поджигает легковушку, и они вместе убегают. Второй, судя по всему, выполнял роль караульного.
«Неразделенная любовь. Мужчине отказала», – прокомментировала сожжение машины хозяйка. Она уже обратилась в полицию.
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