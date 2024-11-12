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Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
Фото: Вечерние ведомости
Генпрокуратура РФ заинтересовалась повышением цен на молоко.
Ведомство проверит производителей.
«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко», — сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.
В ведомстве добавили, что проверку проведут с участием ФАС, Минсельхоза и Минпромторга.
«С учетом особой социальной значимости молочной продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении.
Добавим, накануне Владимир Путин отметил, что в России сохраняется дефицит яблок.
Ведомство проверит производителей.
«Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко», — сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.
В ведомстве добавили, что проверку проведут с участием ФАС, Минсельхоза и Минпромторга.
«С учетом особой социальной значимости молочной продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении.
Добавим, накануне Владимир Путин отметил, что в России сохраняется дефицит яблок.
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