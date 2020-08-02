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20:57 | 2.08.2020

Полицейские выкинули из машины пакет, который пыталась передать Гауэрту его мама

Мама Дениса Гауэрта попыталась передать сыну пакет с вещами и водой, когда его вывели из зала суда и повели в полицейский автобус.

Сотрудники полиции оттолкнули ее от машины, а пакет выкинули на асфальт. Сама женщина чуть не упала.

Все это время толпа скандировала лозунги "Денис, мы с тобой" и "Позор".

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

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