Полицейские выкинули из машины пакет, который пыталась передать Гауэрту его мама

20:57 | 2.08.2020

Мама Дениса Гауэрта попыталась передать сыну пакет с вещами и водой, когда его вывели из зала суда и повели в полицейский автобус.



Сотрудники полиции оттолкнули ее от машины, а пакет выкинули на асфальт. Сама женщина чуть не упала.



Все это время толпа скандировала лозунги "Денис, мы с тобой" и "Позор".





Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»