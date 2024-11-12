В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Во вторник, 19 ноября, СМИ Греции проводят 24-часовую всеобщую забастовку.Они требуют повышения зарплат, коллективных трудовых договоров, а также прекратить давление на журналистов.«Федерации и союзы работников СМИ выражают протест против продолжающегося и постоянно растущего давления на журналистику и журналистов и, в конечном итоге, на надежную и доступную информацию», — сообщило накануне Афинско-Македонское агентство новостей.Профсоюзы «осуждают отказ со стороны организаций работодателей даже выйти на диалог по вопросам составления коллективных трудовых договоров в частном секторе — отказ, который приводит к тому, что работникам не доплачивают, а их заработок недостаточен для покрытия их основных семейных и личных потребностей», говорится в публикации.Рост цен на товары первой необходимости «создает удушающую ситуацию для сотрудников, в том числе для значительной части фрилансеров», отмечают профсоюзы.Среди их основных требований — «немедленное и существенное увеличение заработной платы и пенсий», доступное и качественное жилье, эффективные меры по борьбе с безработицей.К акции присоединились журналисты, фоторепортеры, администраторы, технические специалисты «во всех средствах массовой информации государственного и частного сектора», а также пресс-службы, сообщает агентство.