У Ленинского здания суда толпа скандирует лозунг «Позор суду» после оглашения приговора Гауэрту

20:20 | 2.08.2020

Люди, пришедшие поддержать Дениса Гауэрта, задержанного накануне в Екатеринбурге, возмущены приговором судьи.



Уже более 10 минут толпа скандирует лозунги «Позор суду» и «Позор Чащиной» - судье, которая вынесла приговор. Также люди требуют ее отставки.

















Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»