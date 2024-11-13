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Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование

14.25 Вторник, 19 ноября 2024
Фото: Валерия Гаврилова, «ЛизаАлерт»
Пользователи Авито помогли поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» приобрести специальное радиооборудование.

Компания передала общественной организации 10 рабочих комплектов цифро-аналоговой связи.

«Радиостанции были закуплены на средства, собранные пользователями платформы через специальный лендинг с интерактивной картой поисков. Это оборудование станет важным инструментом для отслеживания перемещений поисковых групп в природной среде и повышения уровня их безопасности», — рассказали в пресс-службе Авито.

В состав оборудования входят 10 современных цифровых автомобильных (штабных) радиостанций с возможностью приема сообщений о местоположении, а также 100 носимых цифровых радиостанций, позволяющих передавать свое местоположение.

Такие комплекты получили поисковики из нескольких регионов — Краснодарского, Красноярского, Алтайского края, Владимирской, Саратовской, Кемеровской, Томской, Тульской, Новосибирской и Тюменской областей.

Поисковики говорят, что пользователи Авито помогают им закрывать многие потребности отряда. «На этой платформе нам помогают тысячи человек. Сегодня мы оснащаем крафтовой связью 10 регионов. Мы доработали технологию, чтобы она лучше работала на нас, именно поэтому оборудование стало крафтовым. Теперь мы видим группы в лесу», — прокомментировал Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Авито и «ЛизаАлерт» подписали меморандум о сотрудничестве в мае 2022 года. За это время на платформе был запущен раздел с интерактивной картой. На ней можно увидеть, какие поиски ведутся рядом, получить информацию и передать необходимое отрядам оборудование, рассказали в компании.

«Без добровольцев отряда не будет десятков тысяч историй счастливого возвращения домой. Три года мы помогаем сделать поиски комфортнее, предоставляя поисковикам жилье во время выездов, а теперь можем сделать их безопаснее», — сказал Влад Федулов, управляющий директор Авито по работе с государственными органами.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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