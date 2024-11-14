По мотивам сказок коренных малочисленных народов Урала нарисовали комиксы

Фото: Цифровая экосистема МТС





– прокомментировал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Вопрос сохранения языков коренных народов России, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, стоит очень остро, как и сохранение национальной идентичности носителями этих языков. Мы создали проект, в котором смогли объединить цифровые решения нашей экосистемы, современный доступный даже детям формат и фольклор нескольких народов Крайнего Севера. В манге с помощью AR-технологий мы оживили самые яркие фрагменты народных сказок, встроили обучающие фрагменты и разговорники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На Урале сделали уникальный сборник комиксов, созданный по мотивам сказок коренных жителей Крайнего Севера. Его выпустили под названием «Ожившие легенды Севера».В сборник вошли сюжеты, собранные со слов представителей таких народов, как ханты, манси, ненцы и селькупы, фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры и переведены на русский язык. Большинство из них никогда ранее не издавались.Однако ценность сборника не только в том, что у россиян появилась возможность прикоснуться к легендам малочисленных народов, но в и в том, что комиксы можно использовать в изучении сразу нескольких национальных языков. При создании «Оживших легенд Севера» использовались AR-технологии, которые не только оживляют иллюстрации, но сопровождает их на учебно-методическим материалом с правильным произношением слов на четырёх языках.В разработке дополнительной реальности для комикса участвовали специалисты цифровой экосистемы МТС.Книга будет доступна в трёх форматах – печатном, цифровом и аудиоформате на сервисе Строки от МТС. Печатные варианты сборника экосистема передаст в библиотеки и образовательные организации ЯНАО, Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы, для изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера.Проект был создан при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и российской социальной сети LOOKY.