Возрастное ограничение 18+
По мотивам сказок коренных малочисленных народов Урала нарисовали комиксы
Фото: Цифровая экосистема МТС
На Урале сделали уникальный сборник комиксов, созданный по мотивам сказок коренных жителей Крайнего Севера. Его выпустили под названием «Ожившие легенды Севера».
В сборник вошли сюжеты, собранные со слов представителей таких народов, как ханты, манси, ненцы и селькупы, фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры и переведены на русский язык. Большинство из них никогда ранее не издавались.
Однако ценность сборника не только в том, что у россиян появилась возможность прикоснуться к легендам малочисленных народов, но в и в том, что комиксы можно использовать в изучении сразу нескольких национальных языков. При создании «Оживших легенд Севера» использовались AR-технологии, которые не только оживляют иллюстрации, но сопровождает их на учебно-методическим материалом с правильным произношением слов на четырёх языках.
В разработке дополнительной реальности для комикса участвовали специалисты цифровой экосистемы МТС.
Книга будет доступна в трёх форматах – печатном, цифровом и аудиоформате на сервисе Строки от МТС. Печатные варианты сборника экосистема передаст в библиотеки и образовательные организации ЯНАО, Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы, для изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера.
Проект был создан при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и российской социальной сети LOOKY.
В сборник вошли сюжеты, собранные со слов представителей таких народов, как ханты, манси, ненцы и селькупы, фольклористами Ямала, Тюменской области и Югры и переведены на русский язык. Большинство из них никогда ранее не издавались.
Однако ценность сборника не только в том, что у россиян появилась возможность прикоснуться к легендам малочисленных народов, но в и в том, что комиксы можно использовать в изучении сразу нескольких национальных языков. При создании «Оживших легенд Севера» использовались AR-технологии, которые не только оживляют иллюстрации, но сопровождает их на учебно-методическим материалом с правильным произношением слов на четырёх языках.
Фото: Цифровая экосистема МТС
В разработке дополнительной реальности для комикса участвовали специалисты цифровой экосистемы МТС.
«Вопрос сохранения языков коренных народов России, многие из которых находятся под угрозой исчезновения, стоит очень остро, как и сохранение национальной идентичности носителями этих языков. Мы создали проект, в котором смогли объединить цифровые решения нашей экосистемы, современный доступный даже детям формат и фольклор нескольких народов Крайнего Севера. В манге с помощью AR-технологий мы оживили самые яркие фрагменты народных сказок, встроили обучающие фрагменты и разговорники»,
– прокомментировал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Книга будет доступна в трёх форматах – печатном, цифровом и аудиоформате на сервисе Строки от МТС. Печатные варианты сборника экосистема передаст в библиотеки и образовательные организации ЯНАО, Югры, Тюменской области и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы, для изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера.
Проект был создан при поддержке департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, Национальной библиотеки Ямало-Ненецкого автономного округа и российской социальной сети LOOKY.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На Авито добавят функции покупок в кредит и рассрочку
20 ноября 2024
20 ноября 2024
Международный день философии отметят в Ельцин Центре тройной интеллектуальной беседой
18 ноября 2024
18 ноября 2024
Вожатого из Первоуральска обвинили в домогательствах к детям
22 ноября 2024
22 ноября 2024