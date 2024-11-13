Погубившим в пожаре двух человек супругам из Первоуральска вынесли приговор

– сообщили в пресс-службе суда.

«Вере Мельковой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, её супругу – 18 лет колонии строгого режима. Обоим после освобождения будет ограничена свобода сроком на 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, в пользу которой взыскал супругом по 500 тысяч рублей с каждого»,