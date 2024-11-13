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Погубившим в пожаре двух человек супругам из Первоуральска вынесли приговор
Фото: Свердловский областной суд
Накануне в Свердловском областном суде огласили приговор супругам Вере и Ивану Мельковых из Первоуральска, которых винят в поджоге квартиры в доме на бульваре Юности 25 июля 2021 года. В результате пожара тогда погибли два человека: брат Ивана и его знакомый.
Напомним, что супругам было предъявлено обвинения по двум статьям: об уничтожения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и убийстве (п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ).
С самого начала Мельковы не признавали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Так, 21 февраля присяжные оправдали их из-за отсутствия доказательств вины, и 6 марта в Свердловском областном суде им огласили оправдательный приговор, но на следующий день, 7 марта, глава СК потребовал доклад по этому делу. После этого рассмотрение дела возобновилось. 22 октября прошло новое заседание с участием коллегии присяжных, которые всё же признала супругов виновным, но стали настаивать на снисхождении.
С учётом вердикта присяжных Свердловский областной суд квалифицировал деяния Веры и Ивана Мельковых только по статье по убийстве, а по статье о порче имущества оправдал.
Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, у Мельковых есть ещё 15 суток чтобы его обжаловать.
Сообщается, что у Веры и Ивана остались дети. Их планируют передать опеке.
Напомним, что супругам было предъявлено обвинения по двум статьям: об уничтожения имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и убийстве (п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ).
С самого начала Мельковы не признавали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Так, 21 февраля присяжные оправдали их из-за отсутствия доказательств вины, и 6 марта в Свердловском областном суде им огласили оправдательный приговор, но на следующий день, 7 марта, глава СК потребовал доклад по этому делу. После этого рассмотрение дела возобновилось. 22 октября прошло новое заседание с участием коллегии присяжных, которые всё же признала супругов виновным, но стали настаивать на снисхождении.
С учётом вердикта присяжных Свердловский областной суд квалифицировал деяния Веры и Ивана Мельковых только по статье по убийстве, а по статье о порче имущества оправдал.
«Вере Мельковой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, её супругу – 18 лет колонии строгого режима. Обоим после освобождения будет ограничена свобода сроком на 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, в пользу которой взыскал супругом по 500 тысяч рублей с каждого»,
– сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу, у Мельковых есть ещё 15 суток чтобы его обжаловать.
Сообщается, что у Веры и Ивана остались дети. Их планируют передать опеке.
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