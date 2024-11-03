Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Глава Дальнегорского городского округа Александр Теребилов обиделся на шутку комика Юрия Стоянова.По сюжету юмористической программы двое телеведущих обсуждают новости. Женщина перечисляет тревожные негативные события, а Юрий Стоянов в роли соведущего пытается найти во всём позитив.«Новый коррупционный скандал. Мэр Дальнегорска украл из местного бюджета пять миллионов», — говорит ведущая. «А мог 25, как мэр Ближнегорска. Так что это хорошая новость», — отвечает актёр.Эту шутку не оценил настоящий глава настоящего Дальнегорского городского округа Александр Теребилов.«Жаль, что сценаристы этого ролика не посмотрели на карту страны, выбирая названия городов для юмористического сюжета. Или им было попросту безразлично?», — написал глава на своей странице в ВК.Он отметил, что есть большая разница «между острой сатирой и пошлым юмором, гротеском и похабщиной». «Вымышленного Ближнегорска — и правда не существует, а Дальнегорск — город хоть и далекий от столицы, но реальный, с настоящими людьми и историей, требующей к себе уважения», — пишет Теребилов.Сам Юрий Стоянов заявил изданию «Подъём», что чиновник «абсолютно прав» в своей обиде. Актер добавил, что в скетчах используются вымышленные города, а в этом случае сценаристы допустили ошибку.«Это случайное совпадение, я думаю, что продакшн и авторы, которые делали это, с легкостью извинятся», — цитирует актёра издание.Добавим, в минувшие выходные глава Карелии Артур Парфенчиков не оценил шутку актрисы о карельской речи.«Актриса из Петрозаводска позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь. Кто-то мне возразит: это юмор, относитесь проще. Нет, друзья. Юмор — дело тонкое, и перейти грань, кривляясь на потребу публике, можно очень легко», — написал глава региона в ВК.Он заявил, что готовит обращение в СК и поручил министерству культуры Карелии провести служебную проверку.