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Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Количество заболевших во всем мире увеличивается с каждым годом. В каких-то случаях предотвратить заболевание невозможно, но все же есть проверенные временем методы профилактики, которые могут уберечь от этого хронического неизлечимого недуга.
Врач-эндокринолог из Екатеринбурга Лариса Галкина, которая и сама имеет 28-летний стаж сахарного диабета, назвала основные причины развития этой болезни и рассказала, что можно сделать для профилактики.
Вирусы
По словам Ларисы Галкиной, чаще всего причиной развития СД I типа становятся вирусы. С учётом недавней пандемии, которую пережил весь мир, это тревожные новости.
— Это может быть цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, Коксаки, краснухи, ротавирусы… Они запускают развитие диабета в организме, правда, как правило, не сразу, а через некоторое время. Например, у ребенка после перенесенной вирусной инфекции первые симптомы диабета могут возникнуть через 6-10 месяцев.
По словам Ларисы, у нее в детстве была похожая ситуация.
— Мой брат принес из садика ветрянку. Он перенес ее легко, а вот я в девять лет тяжело заболела — вся покрылась пятнами, мне назначили антибиотики… Через некоторое время анализы показали повышение сахара, и мне назначили «легкий» режим инсулинотерапии — две единицы продлённого инсулина. Через год я переболела гриппом, и диабет проявил себя уже в полную силу, мне назначили терапию с применением короткого инсулина, который необходимо колоть чаще — несколько раз в день, под еду.
Противостоять вирусам — задача не из лёгких, но в этом случае следует проводить своевременную вакцинацию, говорит врач.
Стресс
Ещё одна распространенная причина развития СД I типа — стресс. Здесь работает известное выражение о том, что «все болезни от нервов».
— Конечно, стресс бывает как отрицательный, так и положительный. Например, вы сидите на работе и вам неожиданно приносят букет роз. Стресс? Для кого-то — да. Но положительный. Но чаще всего, к сожалению, бывает стресс с негативными последствиями. Например, если вы поругались с начальником и долго после этого переживаете. Конечно, здесь всё зависит от человека и его реакции. Кому-то такая ситуация покажется ерундой, а кому-то ужасным ужасом…
Генетическая предрасположенность
По словам врача, этот фактор тоже распространен. И с учётом прогрессии заболевания во всем мире, растут и риски у последующих поколений.
Существует множество исследований о том, как «передается» диабет. Между тем, судя по открытым источникам, многие из них противоречат друг другу, и однозначного ответа пока нет. Некоторые исследователи отмечают, что сейчас, пожалуй, у каждого первого человека на планете в роду есть люди с этим заболеванием…
Профилактикой в этом случае может стать регулярное обследование организма, анализы крови, которые помогут вовремя выявить повышение глюкозы и принять меры.
Питание
Этот фактор влияет на состояние всего организма. Злоупотребление фастфудом, энергетиками, сладкими газированными напитками ни к чему хорошему не приведут.
Кто-то может переносить такие пищевые нагрузки без существенных проблем (хотя это, безусловно, удар по эндокринной системе и поджелудочной железе), а кто-то может довести свой организм до необратимых изменений.
Второй тип диабета
В случае со вторым типом диабета основными провоцирующими факторами можно назвать неправильное питание и гиподинамию (привет офисным работникам).
— Неправильное питание и малоподвижный образ жизни зачастую приводят к ожирению, на фоне которого развивается СД II типа. Но если первый тип неизлечим и требует пожизненных инъекций инсулина, то со вторым типом можно не то, чтобы излечить болезнь, но существенно облегчить своё состояние. Я знаю немало случаев, когда одно лишь похудение и регулярные занятия спортом приводили к нормализации сахара в крови при СД II типа. Контролировать такое состояние помогает сбалансированная диета и физнагрузка, — говорит врач.
Врач-эндокринолог из Екатеринбурга Лариса Галкина, которая и сама имеет 28-летний стаж сахарного диабета, назвала основные причины развития этой болезни и рассказала, что можно сделать для профилактики.
Сахарный диабет I типа (СД I) называют диабетом молодых, так как он развивается, как правило, в детстве и юности. Требует постоянных инъекций инсулина.
Сахарный диабет II типа (СД II) чаще возникает в пожилом возрасте. Обычно заболевшим назначают сахароснижающие таблетки и диету (так называемый «стол № 9»). Инсулин назначают в редких случаях.
Сахарный диабет II типа (СД II) чаще возникает в пожилом возрасте. Обычно заболевшим назначают сахароснижающие таблетки и диету (так называемый «стол № 9»). Инсулин назначают в редких случаях.
Вирусы
По словам Ларисы Галкиной, чаще всего причиной развития СД I типа становятся вирусы. С учётом недавней пандемии, которую пережил весь мир, это тревожные новости.
— Это может быть цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр, Коксаки, краснухи, ротавирусы… Они запускают развитие диабета в организме, правда, как правило, не сразу, а через некоторое время. Например, у ребенка после перенесенной вирусной инфекции первые симптомы диабета могут возникнуть через 6-10 месяцев.
По словам Ларисы, у нее в детстве была похожая ситуация.
— Мой брат принес из садика ветрянку. Он перенес ее легко, а вот я в девять лет тяжело заболела — вся покрылась пятнами, мне назначили антибиотики… Через некоторое время анализы показали повышение сахара, и мне назначили «легкий» режим инсулинотерапии — две единицы продлённого инсулина. Через год я переболела гриппом, и диабет проявил себя уже в полную силу, мне назначили терапию с применением короткого инсулина, который необходимо колоть чаще — несколько раз в день, под еду.
Противостоять вирусам — задача не из лёгких, но в этом случае следует проводить своевременную вакцинацию, говорит врач.
Стресс
Ещё одна распространенная причина развития СД I типа — стресс. Здесь работает известное выражение о том, что «все болезни от нервов».
— Конечно, стресс бывает как отрицательный, так и положительный. Например, вы сидите на работе и вам неожиданно приносят букет роз. Стресс? Для кого-то — да. Но положительный. Но чаще всего, к сожалению, бывает стресс с негативными последствиями. Например, если вы поругались с начальником и долго после этого переживаете. Конечно, здесь всё зависит от человека и его реакции. Кому-то такая ситуация покажется ерундой, а кому-то ужасным ужасом…
Генетическая предрасположенность
По словам врача, этот фактор тоже распространен. И с учётом прогрессии заболевания во всем мире, растут и риски у последующих поколений.
Существует множество исследований о том, как «передается» диабет. Между тем, судя по открытым источникам, многие из них противоречат друг другу, и однозначного ответа пока нет. Некоторые исследователи отмечают, что сейчас, пожалуй, у каждого первого человека на планете в роду есть люди с этим заболеванием…
Профилактикой в этом случае может стать регулярное обследование организма, анализы крови, которые помогут вовремя выявить повышение глюкозы и принять меры.
Питание
Этот фактор влияет на состояние всего организма. Злоупотребление фастфудом, энергетиками, сладкими газированными напитками ни к чему хорошему не приведут.
Кто-то может переносить такие пищевые нагрузки без существенных проблем (хотя это, безусловно, удар по эндокринной системе и поджелудочной железе), а кто-то может довести свой организм до необратимых изменений.
Второй тип диабета
В случае со вторым типом диабета основными провоцирующими факторами можно назвать неправильное питание и гиподинамию (привет офисным работникам).
— Неправильное питание и малоподвижный образ жизни зачастую приводят к ожирению, на фоне которого развивается СД II типа. Но если первый тип неизлечим и требует пожизненных инъекций инсулина, то со вторым типом можно не то, чтобы излечить болезнь, но существенно облегчить своё состояние. Я знаю немало случаев, когда одно лишь похудение и регулярные занятия спортом приводили к нормализации сахара в крови при СД II типа. Контролировать такое состояние помогает сбалансированная диета и физнагрузка, — говорит врач.
Синий круг — логотип Всемирного дня борьбы с диабетом. Логотип был принят в 2007 году. Синий круг означает единство мирового сообщества в борьбе с этим заболеванием.
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