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Из-за нарушений и тараканов в Карпинске приостановили работу кафе
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После проверки кафе «Блин Блиныч» в Карпинске, где специалисты Роспотребнадзора зафиксировали множество нарушений и лицезрели тараканов с мухами, городской суд постановил приостановить работу заведения.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Роспотребнадзора, кафе закрыли на 60 суток.
Нарушения, которые обнаружили специалисты, касались как организации работы предприятия, так и соблюдения разных важных технологических процессов. Например, работники кафе не маркировали продукты и не соблюдали условия хранения продуктов. Также там были большие проблемы с уборкой. Отдельным пунктом представители ведомства выделили наличие в производственных помещениях мух и тараканов.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Роспотребнадзора, кафе закрыли на 60 суток.
Нарушения, которые обнаружили специалисты, касались как организации работы предприятия, так и соблюдения разных важных технологических процессов. Например, работники кафе не маркировали продукты и не соблюдали условия хранения продуктов. Также там были большие проблемы с уборкой. Отдельным пунктом представители ведомства выделили наличие в производственных помещениях мух и тараканов.
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