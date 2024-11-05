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В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В столице Абхазии накануне вечером начались беспорядки, протестующие заблокировали три моста, ведущих в Сухум.
В понедельник вечером парламент республики принял закон, который касается межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
После этого, по информации местных изданий, произошло нападение на одного из парламентариев. Полиция задержала несколько участников потасовки. После оппозиция заблокировала проезд на ключевых мостах — движение перекрыли по Верхнему Гумистинскому, Нижнему Гумистинскому и Кодорскому мостам.
По информации в СМИ, силовики на данный момент разблокировали движение по Кодорскому мосту.
На фоне протестов президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза. Он обратился к согражданам с просьбой «не поддаваться на провокации».
Глава МИД Абхазии, по данным СМИ, назвал протесты внутриполитическим делом республики.
В понедельник вечером парламент республики принял закон, который касается межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
После этого, по информации местных изданий, произошло нападение на одного из парламентариев. Полиция задержала несколько участников потасовки. После оппозиция заблокировала проезд на ключевых мостах — движение перекрыли по Верхнему Гумистинскому, Нижнему Гумистинскому и Кодорскому мостам.
По информации в СМИ, силовики на данный момент разблокировали движение по Кодорскому мосту.
На фоне протестов президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза. Он обратился к согражданам с просьбой «не поддаваться на провокации».
Глава МИД Абхазии, по данным СМИ, назвал протесты внутриполитическим делом республики.
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