В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В столице Абхазии накануне вечером начались беспорядки, протестующие заблокировали три моста, ведущих в Сухум.В понедельник вечером парламент республики принял закон, который касается межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.После этого, по информации местных изданий, произошло нападение на одного из парламентариев. Полиция задержала несколько участников потасовки. После оппозиция заблокировала проезд на ключевых мостах — движение перекрыли по Верхнему Гумистинскому, Нижнему Гумистинскому и Кодорскому мостам.По информации в СМИ, силовики на данный момент разблокировали движение по Кодорскому мосту.На фоне протестов президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза. Он обратился к согражданам с просьбой «не поддаваться на провокации».Глава МИД Абхазии, по данным СМИ, назвал протесты внутриполитическим делом республики.