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В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей

17.40 Понедельник, 11 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
В России растет популярность аренды автомобилей.

По данным участников авторынка, спрос растет на фоне развития внутреннего туризма и инфраструктуры для путешествий. Также многие выбирают аренду на сезон и отмечают преимущества временного пользования машиной перед «полноценным владением».

Растущий интерес к аренде подтверждают в компании Авито Авто. «В прошлом квартале спрос на аренду увеличился почти на четверть по сравнению с 2023 годом», — комментирует Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.

Между тем, для развития сервиса и в целом авторынка есть ряд существенных сдерживающих факторов, полагают эксперты. Одним из них является необходимость внесения залога, сумма которого может достигать 250 тысяч рублей.

«Залог нужен, чтобы при необходимости покрывать затраты на оплату ремонта, штрафы за нарушение ПДД и какие-либо другие расходы согласно условиям договора аренды. Если таких событий не произошло, то залог возвращается, но это может занять до 30 дней. Такие условия для многих являются барьером при использовании сервиса аренды», — говорит Илья Зарембо.

На платформе тестируют модель, которая, как утверждают в компании, позволит арендаторам избежать подобных затрат. Речь идет об аренде автомобилей онлайн без залога или депозита. По данным платформы, сервис на таких условиях предоставляют более 60 офисов прокатных компаний в 29 городах России.

Активный сезон аренды машин длится с апреля по сентябрь, а его пик приходится на июль, отмечают в Авито Авто. Там добавили, что одной из распространенных схем стала аренда автомобиля в городе, который является целью путешествия.

«В этом случае можно сократить время на дорогу за счет использования поездов и самолетов, сохранив при этом комфорт передвижения на автомобиле там, где это необходимо», — говорят в компании.

Пользователи чаще всего выбирают практичные бюджетные машины в кузове седан.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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