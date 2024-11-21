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Пароль екатеринбургских революционеров стал названием экскурсии
Фото: events.nethouse.ru
Оказывается, в начале прошлого века екатеринбургские революционеры-подпольщики приветствовали друг друга фразой «Мы с полярной звёзды». Об этом и других фактах из истории уральского подполья можно узнать на экскурсии по центру города.
Автор экскурсии — известный екатеринбургский гид, историк и краевед Евгений Бурденков — пароль революционеров позаимствовал для её названия. Участники экскурсии «Мы с полярной звезды» пройдутся по центральным улицам уральской столицы, названным в честь видных деятелей революционного движения. Во время прогулки Евгений Бурденков расскажет об организационной структуре городского комитета РСДРП, о местах подпольных явок в городе, о том, где располагались подпольные типографии и конспиративные квартиры.
Ближайшая экскурсия «Мы с полярной звезды» по ссылке]запланирована на воскресенье, 24 ноября. Стартует она в полдень от дома №26 по улице Карла Либкнехта.
Автор экскурсии — известный екатеринбургский гид, историк и краевед Евгений Бурденков — пароль революционеров позаимствовал для её названия. Участники экскурсии «Мы с полярной звезды» пройдутся по центральным улицам уральской столицы, названным в честь видных деятелей революционного движения. Во время прогулки Евгений Бурденков расскажет об организационной структуре городского комитета РСДРП, о местах подпольных явок в городе, о том, где располагались подпольные типографии и конспиративные квартиры.
Ближайшая экскурсия «Мы с полярной звезды» по ссылке]запланирована на воскресенье, 24 ноября. Стартует она в полдень от дома №26 по улице Карла Либкнехта.
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