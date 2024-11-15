Возрастное ограничение 18+
По факту стрельбы в ТК Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело
Фото: СУ СК России по Свердловской области
Следственный отдел по городу Каменск-Уральский СКР по Свердловской области сообщил, что в связи с сегодняшней стрельбой в торговом центре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Начато расследование всех обстоятельств инцидента.
Уголовное дело возбудили в отношении одного из участников конфликта, произошедшего сегодня днём в торговом центре города Каменск-Уральский. Мужчина, в ходе ссоры напавший с ножом на своего оппонента, подозревается в покушении на убийство.
Сейчас оба участника конфликта находятся в больнице — один с ножевыми ранениями рук и туловища, а второй — с ранами, оставленными на его теле травматическим пистолетом. Обоим мужчинам предстоит не только лечение, но и общение со следователями, которые должны дать правовую оценку действиям этих людей.
Уголовное дело возбудили в отношении одного из участников конфликта, произошедшего сегодня днём в торговом центре города Каменск-Уральский. Мужчина, в ходе ссоры напавший с ножом на своего оппонента, подозревается в покушении на убийство.
Сейчас оба участника конфликта находятся в больнице — один с ножевыми ранениями рук и туловища, а второй — с ранами, оставленными на его теле травматическим пистолетом. Обоим мужчинам предстоит не только лечение, но и общение со следователями, которые должны дать правовую оценку действиям этих людей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд Красноуральска избрал меру пресечения мужчине, который стрелял в подростков из дробовика
17 ноября 2024
17 ноября 2024
Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нерасселённого в Каменске-Уральском аварийного дома
19 ноября 2024
19 ноября 2024