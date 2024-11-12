Возрастное ограничение 18+

Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля

17.46 Понедельник, 18 ноября 2024
Фото: сайт Управления делами президента РФ
В Управлении делами президента РФ отчитались о том, что нашли «главную новогоднюю елку страны».

30-метровое дерево растёт вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Возраст ели — 90 лет, обхват ствола — 60 см, размах нижних ветвей — 8 м. Все ветки имеют «необходимую толщину для удобной транспортировки».

Чиновники называют параметры ели подходящим по «кремлевским стандартам».

«Традиционно отбор происходит по “Кремлевским стандартам”: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлет нижних ветвей и отсутствие дефектов. К тому же она должна быть легкодоступной для спила
и подготовки к переезду в сердце столицы», — говорится в сообщении на сайте управления. Там добавили, что у дерева насыщенная окраска хвои и подходящая пирамидальная форма.

Комиссия, куда вошли представители управделами, правительства Московской области и комитета лесного хозяйства, начала поиски ещё летом. «Более 3000 км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую», — отмечают чиновники.

При этом подходящую ель «заприметили» больше 10 лет назад. «Бородинский филиал ГКУ МО “Мособллес” более 10 лет назад заприметил будущую “победительницу”, наблюдал и берег ель, чтобы она украсила Соборную площадь Московского Кремля», — добавили в управлении.

Всего было более 25 претенденток на спил.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловским школьником, с разбегу пнувшим сверстницу, заинтересовался СК
12 ноября 2024
Подростка из Нижних Серг, пнувшего сверстницу, выгонят из школы
15 ноября 2024
Конькобежцы из Свердловской области завоевали на Кубке России золотые медали
18 ноября 2024
В Свердловскую область стали чаще поставлять драконий фрукт
15 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
21:51 Чёртова дюжина пожаров полыхала по Свердловской области в воскресенье
20:45 Международный день философии отметят в Ельцин Центре тройной интеллектуальной беседой
20:03 Юные танцоры подкормили кошек из екатеринбургского приюта
19:13 На Екатеринбургском вокзале после вмешательства прокуратуры починили лифты
18:53 Свердловских детишек учат безопасно развлекаться зимой
17:23 Пострадавшая от пожара екатеринбургская больница возобновит работу на следующий день
17:00 На Уралмаше неизвестный водитель сбил мать с ребёнком в коляске и уехал
16:41 Конькобежцы из Свердловской области завоевали на Кубке России золотые медали
16:16 Больше года 12-летняя жительница Свердловской области с инвалидностью не может получить жизненно необходимое лекарство
15:37 В Полевском неизвестный водитель сбил школьницу и скрылся
15:14 После пожара в екатеринбургской больнице прокуратура организовала проверку
14:51 Ученые Пермского политеха разработали новую технологию для бездефектного производства металлических 3D-изделий
14:26 Росреестр актуализировал сведения о 770 тысячах объектов недвижимости в Прикамье
14:23 В центре Екатеринбурга заполыхало здание городской больницы
14:23 В Перми подведены итоги конкурса «Моя семья в истории города»
14:13 В Екатеринбурге будут судить пристававшего к девушкам и девочкам на улице иностранца
14:07 В Сысерти 160 собак и 20 кошек могут остаться без единственного приюта
13:36 В Екатеринбурге мошенники начали массовую «обработку» членов избиркомов
13:20 Посвящение первокурсников в студентов Техуниверситета УГМК состоялась на заводе
12:38 Жители Сысертского района потребовали изъять у банка «Агропромкредит» земельные участки
11:42 В Екатеринбурге из окна высотки выпала 25-летняя девушка
11:20 Екатеринбуржцев просят сообщать об опасных снежных горках
10:43 Свердловская область заняла 28 место в рейтинге регионов по уровню зарплат
10:03 Потепление и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
09:24 18 тонн томатов из Туркменистана уничтожили в Свердловской области
Все новости
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK