Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Управлении делами президента РФ отчитались о том, что нашли «главную новогоднюю елку страны».30-метровое дерево растёт вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Возраст ели — 90 лет, обхват ствола — 60 см, размах нижних ветвей — 8 м. Все ветки имеют «необходимую толщину для удобной транспортировки».Чиновники называют параметры ели подходящим по «кремлевским стандартам».«Традиционно отбор происходит по “Кремлевским стандартам”: высота и возраст дерева, диаметр ствола, форма кроны, разлет нижних ветвей и отсутствие дефектов. К тому же она должна быть легкодоступной для спилаи подготовки к переезду в сердце столицы», — говорится в сообщении на сайте управления. Там добавили, что у дерева насыщенная окраска хвои и подходящая пирамидальная форма.Комиссия, куда вошли представители управделами, правительства Московской области и комитета лесного хозяйства, начала поиски ещё летом. «Более 3000 км потребовалось проехать комиссии, чтобы отыскать ту самую», — отмечают чиновники.При этом подходящую ель «заприметили» больше 10 лет назад. «Бородинский филиал ГКУ МО “Мособллес” более 10 лет назад заприметил будущую “победительницу”, наблюдал и берег ель, чтобы она украсила Соборную площадь Московского Кремля», — добавили в управлении.Всего было более 25 претенденток на спил.