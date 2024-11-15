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Под Екатеринбургом Daewoo Nexia «залетела» под грузовик
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Страшная авария произошла на Московском тракте под Екатеринбургом. Водитель Daewoo Nexia отвёлся от дороги и на полной скорости «залетел» под стоящий в левой полосе грузовик.
Как сообщили в городской ГИБДД, водитель легковушки погиб на месте. Известно, что за рулём был 23-летний молодой человек из Первоуральска со стажем вождения 5 лет.
По словам водителя грузовика, 44-летнего мужчины, он остановился отдохнуть, а через некоторое время почувствовал удар в заднюю часть машины.
Как сообщили в городской ГИБДД, водитель легковушки погиб на месте. Известно, что за рулём был 23-летний молодой человек из Первоуральска со стажем вождения 5 лет.
По словам водителя грузовика, 44-летнего мужчины, он остановился отдохнуть, а через некоторое время почувствовал удар в заднюю часть машины.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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