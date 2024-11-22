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Обвинённый в домогательствах вожатый из Первоуральска ответил на слухи
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вожатый из санатория «Соколиный камень» в Первоуральске ответил на обвинения в домогательстве к детям. По его словам, он всегда обнимает детей, но лишнего себе никогда не позволял.
По словам вожатого, сегодня к нему домой приехали сотрудники полиции, но, так как его самого не было, в отделение увезли его брата. Сам он сейчас собирается приехать в Следственный комитет, чтобы разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что на днях сразу пятеро детей пожаловались на домогательства со стороны вожатого, который якобы трогал их за интимные места.
«Что значит трогал и гладил? Я всегда обнимаю детей, и они меня тоже. Это обычные обнимашки. Что меня сейчас за это посадят?»,
– цитируют мужчину в Е1.
По словам вожатого, сегодня к нему домой приехали сотрудники полиции, но, так как его самого не было, в отделение увезли его брата. Сам он сейчас собирается приехать в Следственный комитет, чтобы разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что на днях сразу пятеро детей пожаловались на домогательства со стороны вожатого, который якобы трогал их за интимные места.
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