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Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ.
Напомним, прокурор просил шесть лет колонии.
Дело против педиатра возбудили после жалобы вдовы военнослужащего. Она утверждает, что врач на приёме оскорбительно высказывалась о погибшем участнике боевых действий.
Врач вину не признала. По ее словам, нет никаких подтверждений их разговора, аудио или видеозапись приема в кабинете не велась, отмечает РБК.
Защита называет произошедшее провокацией. Как пишет издание, адвокат назвал приговор «чудовищным» и намерен его обжаловать.
Напомним, прокурор просил шесть лет колонии.
Дело против педиатра возбудили после жалобы вдовы военнослужащего. Она утверждает, что врач на приёме оскорбительно высказывалась о погибшем участнике боевых действий.
Врач вину не признала. По ее словам, нет никаких подтверждений их разговора, аудио или видеозапись приема в кабинете не велась, отмечает РБК.
Защита называет произошедшее провокацией. Как пишет издание, адвокат назвал приговор «чудовищным» и намерен его обжаловать.
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