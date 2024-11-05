Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Москве педиатра Надежду Буянову приговорили к 5,5 года лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ.Напомним, прокурор просил шесть лет колонии.Дело против педиатра возбудили после жалобы вдовы военнослужащего. Она утверждает, что врач на приёме оскорбительно высказывалась о погибшем участнике боевых действий.Врач вину не признала. По ее словам, нет никаких подтверждений их разговора, аудио или видеозапись приема в кабинете не велась, отмечает РБК.Защита называет произошедшее провокацией. Как пишет издание, адвокат назвал приговор «чудовищным» и намерен его обжаловать.