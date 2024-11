СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Актер Том Хэнкс покинул США после победы Трампа в выборах президента, утверждают СМИ, в том числе крупные российские издания.Медиа в большинстве своем ссылаются на зарубежный новостной портал The Direct, который пишет о сфере развлечений (либо на тех, кто ссылается на него же).«После победы Трампа Том Хэнкс покинул США и написал прощальное письмо», написала Газета.ru. «Об этом он рассказал в своем письме к поклонникам, которое цитирует The Direct», пишет Lenta.ru. «По словам актёра, он был “абсолютно к этому не готов”, цитирует Хэнкса агентство Report», сообщила накануне КП с гиперссылкой на это агентство. А Report в свою очередь пишет, что об этом сообщило издание The Direct.Между тем, сам портал The Direct 8 ноября опубликовал материал под вопросительным заголовком «Том Хэнкс покинул страну? Вот правда о слухах про то, что Том Хэнкс покидает Соединенные Штаты». Издание ссылается не на прямое заявление актера, а… на чей-то пост в TikTok. «Благодаря посту в TikTok от @celiina.t97 распространяются слухи о том, что Том Хэнкс покинул Соединенные Штаты <...> В аккаунте появилось предполагаемое заявление 68-летней голливудской иконы», — говорится в публикации.В этомзаявлении актера как раз и отмечается, что он «официально покинул страну», пишет портал. И действительно публикует некое письмо, якобы написанное Хэнксом, в котором автор обращается к друзьям и поклонниками.«Я официально покинул страну. Да, вы не ослышались — в настоящее время я пишу это из далекого, неизвестного места, с прекрасным видом на... ну, на что-то, что определенно не является Америкой <...> Пожалуйста, не думайте об этом, как о том, что я покидаю свою любимую страну, просто думайте об этом как об очень долгом политически обусловленном отпуске», — говорится в публикации без прямых ссылок на самого актера и его соцсети.Непосредственно на Тома Хэнкса в своем телеграм-канале ссылается главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова. «Я подумал: “Беги, Форрест, беги!” – так американский актер Том Хэнкс объявил о своем бегстве из Америки после победы Трампа. “С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я объявляю: я официально покинул страну, - написал он. – Президент Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов”», — пишет у себя в канале журналистка и дальше рассуждает о том, что «из Америки бежит не только Хэнкс», но и целая череда голливудских звезд.В официальных аккаунтах актера в соцсетях подтверждения этой информации и каких-либо заявлений мы не нашли. В двух соцсетях последние общедоступные публикации размещены в мае 2020 года, в одной — 1 ноября, где он говорит о новом фильме.Между тем, The Direct, ставший первоисточником для СМИ, в своем материале уточняет, что слухи про Хэнкса и его отъезд «не являются чем-то новым». Так, в январе этого года в соцсетях завирусился фейковый телевизионный репортаж якобы CNN о том, что «Хэнкс принял иудаизм и «[сбежал] в Израиль», пишет издание.Также автор The Direct ссылается на несколько ранних интервью актера и делает вывод, что… оснований для слухов об отъезде нет и что актёр «не планирует покидать США независимо от исхода выборов».«Хотя Том Хэнкс открыто выступал против Дональда Трампа и критиковал его, нет никаких оснований для слухов о том, что он покинул или покинет страну», — пишет журналист.Добавим, что в понедельник в СМИ появились новые слухи об актёре. «Не успел американский актер Том Хэнкс объявить, что покидает США в неизвестном направлении <...> как в СМИ появилась информация, что спустя два дня артист был был замечен в зале прилета аэропорта Лос-Анджелеса», — говорится в одной из публикаций.Проверить эту порцию слухов мы, к сожалению, не смогли.