Возрастное ограничение 18+

Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку с гражданством США могут готовить к обмену

20.49 Среда, 13 ноября 2024
Фото: прокуратура Свердловской области
Осуждённую по статье о госизмене (275 УК) екатеринбурженку Ксению Карелину, имеющую гражданство США, могут готовить к обмену с этим заокеанским государством.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации канала, МИД России сформировало список из 70 россиян, находящихся в заключении в разных странах мира, которых хотят обменять на иностранцев из российских тюрем.

В качестве тех, кого власти России могут отдать в обмен на выдачу россиян, значится и 32-летняя уроженка Екатеринбурга Ксения Карелина, которая в 2021 году получила гражданство США, выйдя в этой стране замуж и взяв фамилию Хавана. В августе этого года Свердловский областной суд приговорил Карелину-Хавана к 12 годам колонии, признав виновной в госизмене из-за перевода денежных средств в размере чуть более 50 долларов в один из связанных с Украиной фондов 24 февраля 2022 года. От российского гражданства, отметим, Карелина не отказывалась.

Помимо Карелиной в списках на обмен от России значатся и граждане США, осуждённые по другим статьям — так, Mash утверждает, что среди них Джозеф Татер, устроивший в пьяном виде скандал в московской гостинице Radisson и ударивший полицейского. А также старший сержант американской армии Гордон Блэк, который во время службы в Корее познакомился с гастарбайтеркой из России, приехал затем к ней в гости во Владивосток и украл у неё 10 тысяч рублей. Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка почти 3 годам 9 месяцам колонии.

Среди тех, кого хочет получить Россия — приговорённый в Бразилии за подделку документов к пяти годам колонии Сергей Черкасов (известен как Виктор Мюллер Феррейра), арестованный за незаконную поставку микроэлектроники военного назначения из США в Россию Денис Постовой, обвиняемый в незаконном экспорте микроэлектроники из США в Россию и арестованный на Кипре Артур Петров и другие.

Mash также утверждает, что МИД готов выдать Западу обвиняемых в терактах и диверсиях несовершеннолетних, содержащихся в заключении в России.

Ранее адвокат Ксении Карелиной, Михаил Мушаилов заявлял, что «будут предприниматься все юридически значимые действия для обмена» осуждённой.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
16 лет колонии назначили инженеру Уралвагонзавода по делу о госизмене
05 ноября 2024
16 лет колонии назначили экс-инженеру Уралвагонзавода по делу о госизмене
05 ноября 2024
Принимавшие участие в предвыборной викторине Опорный край многодетные мамы могут получить новые призы
04 ноября 2024
После резонансного арт-объекта уральский фестиваль «ЧӦ» объявил о досрочном завершении сезона
09 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:37 Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер
21:22 Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения
20:49 Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку с гражданством США могут готовить к обмену
19:53 Дюжина пожаров не дала свердловским пожарным покоя
19:28 На сутки сдвигается открытие объезда на Тюменском тракте под Богдановичем
19:04 За сломанный «Финист» накажут свердловского перевозчика
18:44 Небольшой снег обещают в Екатеринбурге и в Свердловской области
18:41 Угонщика велосипеда отловили в Каменске-Уральском
17:28 Ради зимнего полумарафона «Европа-Азия» в центре Екатеринбурга перекроют дороги
16:59 Катание на привязанном к снегоходу тюбинге закончилось поездкой в больницу
16:05 Краснокнижные растения из Берёзовой рощи и Малой Здохни выкопали ради застройки этих объектов
15:44 Почти половина екатеринбуржцев призналась, что на последнюю покупку их подтолкнула интернет-реклама
15:20 Согласование стройки мусорного полигона в Сысертском районе выходит на финишную прямую
15:12 На Серовском тракте опять в кювет «улетел» грузовик
14:33 Риэлтору из Екатеринбурга, обманувшей десять человек, смягчили приговор
13:28 120 килограмм детской одеждой обнаружили кольцовские таможенники в багаже туристов из Стамбула
12:40 Уголовное дело иностранца, расправившегося со своей бывшей женой-екатеринбурженкой, передали в суд
12:09 ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле
12:00 В летевшем из Вьетнама в Екатеринбург самолёте скончался пожилой пассажир
11:29 На 41 тысячу рублей оштрафовали «Уральские авиалинии» за задержку рейса
10:53 Жёсткое ДТП с возгоранием произошло на Арамильском тракте
10:31 За смерть, причинённую ребёнку «Водороботом», будет ограничен в свободе электрик из Екатеринбурга
09:53 Малыш попал под колёса Kia улице Раевского в Екатеринбурге
09:31 В уральской столице на ЖБИ встали трамваи
02:43 Екатеринбург занял лишь 17-е место в рейтинге эффективности платных парковок
21:27 «Броненосец Потёмкин» дал старт новому сезону киноклуба в Музее Андеграунда
Все новости Свердловской области
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
11:17 Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
10:56 Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ
18:02 Гладков: дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
17:40 Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключен под стражу
17:31 В ГД разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
Все новости России и мира
22:37 Уничтоженный взрывом зенитный фонарь на крыше главного корпуса УрФУ хочет восстановить девелопер
21:22 Эксперт усомнился в законности решения свердловского Минприроды пересадить краснокнижные растения
20:49 Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку с гражданством США могут готовить к обмену
19:53 Дюжина пожаров не дала свердловским пожарным покоя
19:28 На сутки сдвигается открытие объезда на Тюменском тракте под Богдановичем
19:04 За сломанный «Финист» накажут свердловского перевозчика
18:44 Небольшой снег обещают в Екатеринбурге и в Свердловской области
18:41 Угонщика велосипеда отловили в Каменске-Уральском
17:28 Ради зимнего полумарафона «Европа-Азия» в центре Екатеринбурга перекроют дороги
16:59 Катание на привязанном к снегоходу тюбинге закончилось поездкой в больницу
16:05 Краснокнижные растения из Берёзовой рощи и Малой Здохни выкопали ради застройки этих объектов
15:44 Почти половина екатеринбуржцев призналась, что на последнюю покупку их подтолкнула интернет-реклама
15:20 Согласование стройки мусорного полигона в Сысертском районе выходит на финишную прямую
15:12 На Серовском тракте опять в кювет «улетел» грузовик
14:33 Риэлтору из Екатеринбурга, обманувшей десять человек, смягчили приговор
14:31 Росреестр Прикамья разъясняет, кто и когда может получить в собственность земельный участок бесплатно
14:05 Валерий Сухих: Традиции – это связующая нить поколений, которая укрепляет семейные связи
13:28 120 килограмм детской одеждой обнаружили кольцовские таможенники в багаже туристов из Стамбула
12:40 Уголовное дело иностранца, расправившегося со своей бывшей женой-екатеринбурженкой, передали в суд
12:09 ФСБ отчиталась о предотвращении теракта в Нижнем Тагиле
12:00 В летевшем из Вьетнама в Екатеринбург самолёте скончался пожилой пассажир
11:29 На 41 тысячу рублей оштрафовали «Уральские авиалинии» за задержку рейса
11:21 Пермяк пытался пронести в здание суда целый набор опасных предметов
10:53 Жёсткое ДТП с возгоранием произошло на Арамильском тракте
10:31 За смерть, причинённую ребёнку «Водороботом», будет ограничен в свободе электрик из Екатеринбурга
09:53 Малыш попал под колёса Kia улице Раевского в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK