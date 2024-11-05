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Осуждённую по статье о госизмене екатеринбурженку с гражданством США могут готовить к обмену
Фото: прокуратура Свердловской области
Осуждённую по статье о госизмене (275 УК) екатеринбурженку Ксению Карелину, имеющую гражданство США, могут готовить к обмену с этим заокеанским государством.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации канала, МИД России сформировало список из 70 россиян, находящихся в заключении в разных странах мира, которых хотят обменять на иностранцев из российских тюрем.
В качестве тех, кого власти России могут отдать в обмен на выдачу россиян, значится и 32-летняя уроженка Екатеринбурга Ксения Карелина, которая в 2021 году получила гражданство США, выйдя в этой стране замуж и взяв фамилию Хавана. В августе этого года Свердловский областной суд приговорил Карелину-Хавана к 12 годам колонии, признав виновной в госизмене из-за перевода денежных средств в размере чуть более 50 долларов в один из связанных с Украиной фондов 24 февраля 2022 года. От российского гражданства, отметим, Карелина не отказывалась.
Помимо Карелиной в списках на обмен от России значатся и граждане США, осуждённые по другим статьям — так, Mash утверждает, что среди них Джозеф Татер, устроивший в пьяном виде скандал в московской гостинице Radisson и ударивший полицейского. А также старший сержант американской армии Гордон Блэк, который во время службы в Корее познакомился с гастарбайтеркой из России, приехал затем к ней в гости во Владивосток и украл у неё 10 тысяч рублей. Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка почти 3 годам 9 месяцам колонии.
Среди тех, кого хочет получить Россия — приговорённый в Бразилии за подделку документов к пяти годам колонии Сергей Черкасов (известен как Виктор Мюллер Феррейра), арестованный за незаконную поставку микроэлектроники военного назначения из США в Россию Денис Постовой, обвиняемый в незаконном экспорте микроэлектроники из США в Россию и арестованный на Кипре Артур Петров и другие.
Mash также утверждает, что МИД готов выдать Западу обвиняемых в терактах и диверсиях несовершеннолетних, содержащихся в заключении в России.
Ранее адвокат Ксении Карелиной, Михаил Мушаилов заявлял, что «будут предприниматься все юридически значимые действия для обмена» осуждённой.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации канала, МИД России сформировало список из 70 россиян, находящихся в заключении в разных странах мира, которых хотят обменять на иностранцев из российских тюрем.
В качестве тех, кого власти России могут отдать в обмен на выдачу россиян, значится и 32-летняя уроженка Екатеринбурга Ксения Карелина, которая в 2021 году получила гражданство США, выйдя в этой стране замуж и взяв фамилию Хавана. В августе этого года Свердловский областной суд приговорил Карелину-Хавана к 12 годам колонии, признав виновной в госизмене из-за перевода денежных средств в размере чуть более 50 долларов в один из связанных с Украиной фондов 24 февраля 2022 года. От российского гражданства, отметим, Карелина не отказывалась.
Помимо Карелиной в списках на обмен от России значатся и граждане США, осуждённые по другим статьям — так, Mash утверждает, что среди них Джозеф Татер, устроивший в пьяном виде скандал в московской гостинице Radisson и ударивший полицейского. А также старший сержант американской армии Гордон Блэк, который во время службы в Корее познакомился с гастарбайтеркой из России, приехал затем к ней в гости во Владивосток и украл у неё 10 тысяч рублей. Первомайский районный суд Владивостока приговорил Блэка почти 3 годам 9 месяцам колонии.
Среди тех, кого хочет получить Россия — приговорённый в Бразилии за подделку документов к пяти годам колонии Сергей Черкасов (известен как Виктор Мюллер Феррейра), арестованный за незаконную поставку микроэлектроники военного назначения из США в Россию Денис Постовой, обвиняемый в незаконном экспорте микроэлектроники из США в Россию и арестованный на Кипре Артур Петров и другие.
Mash также утверждает, что МИД готов выдать Западу обвиняемых в терактах и диверсиях несовершеннолетних, содержащихся в заключении в России.
Ранее адвокат Ксении Карелиной, Михаил Мушаилов заявлял, что «будут предприниматься все юридически значимые действия для обмена» осуждённой.
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