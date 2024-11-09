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Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Российские пользователи среди главных преимуществ покупок в онлайне называют экономию времени («шопинг на диване»), возможность сравнивать цены на похожие товары на разных площадках и большой выбор («все продавцы и магазины в одном приложении»).
Существенно экономить время на поиск нужного товара помогают различные фильтры, поиск по ключевым словам и категориям, отмечают пользователи. Именно эту функциональную структуризацию стараются развивать онлайн платформы, в том числе классифайды.
Так, например, на Авито профессиональные пользователи могут объединять свои объявления в группы, видимые в профиле, и создавать тематические подборки объявлений.
«В ходе общения с нашими пользователями мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений», — говорит Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
Функцией уже воспользовалось более 7 тысяч человек, которые создали более 23 тысяч групп объявлений. «В среднем в одной группе 33 объявления. Больше всего групп объявлений создали в категории “Товары”, за ними расположились Авто и Услуги», — отмечают в компании.
Там добавили, что продавцы могут создавать до 50 групп одновременно.
Пользователи отмечают, что группировка объявлений и система фильтров помогают ориентироваться в многообразии товаров на различных платформах.
Существенно экономить время на поиск нужного товара помогают различные фильтры, поиск по ключевым словам и категориям, отмечают пользователи. Именно эту функциональную структуризацию стараются развивать онлайн платформы, в том числе классифайды.
Так, например, на Авито профессиональные пользователи могут объединять свои объявления в группы, видимые в профиле, и создавать тематические подборки объявлений.
«В ходе общения с нашими пользователями мы поняли, что у них есть потребность в группировке объявлений», — говорит Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.
Функцией уже воспользовалось более 7 тысяч человек, которые создали более 23 тысяч групп объявлений. «В среднем в одной группе 33 объявления. Больше всего групп объявлений создали в категории “Товары”, за ними расположились Авто и Услуги», — отмечают в компании.
Там добавили, что продавцы могут создавать до 50 групп одновременно.
Пользователи отмечают, что группировка объявлений и система фильтров помогают ориентироваться в многообразии товаров на различных платформах.
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