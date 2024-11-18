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Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ближайшие выходные ждать хорошей погоды в Свердловской области не стоит. Синоптики предупреждают о ветре с порывами до 14 метров в секунду в субботу, и до 18 – в воскресенье. Также завтра ожидается гололедица.
В субботу, 23 ноября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -6...-1°C, днём -1...+4°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -4...-2°C, днём 0...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 24 ноября, в регионе малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью -3...+2°C, днём 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 18 м/сек.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -3...-1°C, днём +2...+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 23 ноября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -6...-1°C, днём -1...+4°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ночью -4...-2°C, днём 0...+2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 24 ноября, в регионе малооблачно, преимущественно без осадков. Ночью -3...+2°C, днём 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 18 м/сек.
В столице Урала малооблачно, без осадков. Ночью -3...-1°C, днём +2...+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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