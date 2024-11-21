Возрастное ограничение 18+
Комиссия гордумы Екатеринбурга рекомендовала введение туристического налога
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Комиссии екатеринбургской городской думы по бюджету и экономической политике понравилась идея туристического налога в городе. По итогам обсуждения его введение одобрили и рекомендовали рассмотреть принятие на заседании думы.
Как пишет «Коммерсант», в начале налог составит 100 рублей в сутки, которые будут платить гости уральской столицы. Постепенно ставку планируют повышать.
Также учитываются льготы для детей и многодетных семей, но войдут ли они в итоговый закон, пока неясно. Депутат Александр Колесников усомнился, что эта льгота необходима. Но, по словам директора департамента финансов мэрии Анны Турунцевой, в Екатеринбург чаще приезжают по работе, и доля поездок с детьми составляет менее 10%. Она уверена, если не будет льгот, то семьи будут выбирать другие города. Кроме этого, в уральскую столицу дети нередко приезжают на экскурсии и соревнования.
Представителям отелей идея туристического налога не понравилась из-за того, что они технически не готовы к введению налога и работе с соответствующей документацией.
Как пишет «Коммерсант», в начале налог составит 100 рублей в сутки, которые будут платить гости уральской столицы. Постепенно ставку планируют повышать.
Также учитываются льготы для детей и многодетных семей, но войдут ли они в итоговый закон, пока неясно. Депутат Александр Колесников усомнился, что эта льгота необходима. Но, по словам директора департамента финансов мэрии Анны Турунцевой, в Екатеринбург чаще приезжают по работе, и доля поездок с детьми составляет менее 10%. Она уверена, если не будет льгот, то семьи будут выбирать другие города. Кроме этого, в уральскую столицу дети нередко приезжают на экскурсии и соревнования.
Представителям отелей идея туристического налога не понравилась из-за того, что они технически не готовы к введению налога и работе с соответствующей документацией.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Директоров предприятий одного района Екатеринбурга вызвали «на ковёр» за низкие зарплаты
12 ноября 2024
12 ноября 2024