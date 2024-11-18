«Газпромнефть-Аэро» устроила екатеринбургским школьникам экскурсию по Кольцово

«Программа «Крылья знаний» помогает молодёжи не только увидеть авиационную сферу изнутри, но и задуматься о своём профессиональном будущем. Авиатопливная отрасль — это возможность для новых поколений участвовать в обеспечении безопасности и эффективности авиаперевозок. Мы с радостью помогаем молодым людям раскрывать карьерные возможности в этой сфере», — поясняет генеральный директор АО «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На увлекательную экскурсию попали ученики екатеринбургских школ. Им удалось увидеть работу аэропорта Кольцово, которая для пассажиров остаётся обычно неведома.Компания «Газпромнефть-Аэро», авиатопливный оператор «Газпром нефти», устроила для учеников средних школ прогулку по служебным помещениям аэропорта Кольцово. В частности, ребята смогли последить за тем, как производится закачка авиационного топлива на топливозаправочном комплекса аэропорта, и рассказали, какие требования предъявляются к топливу и каким образом проверяется его качество. Показали школьникам и работу других служб аэропорта.Экскурсия для учащихся екатеринбургских школ в международный аэропорт Кольцово была не только увлекательной, но и весьма полезной. Целью ей было помочь ребятам определиться с выбором будущих профессий и кого-то из них, наверняка, убедила после окончания школы стать работником аэропорта — техником-лаборантом, например, или водителем аэродромного топливозаправщика.Экскурсию в Кольцово «Газпромнефть-Аэро» провела в рамках федеральной программы «Крылья знаний», которая нацелена на популяризацию профессий авиационной отрасли среди старшеклассников.Программа «Крылья знаний» осуществляется с прошлого года и уже охватила десять российских городов. В 2024 году к ней присоединится ещё дюжина регионов, включая Омскую, Новосибирскую, Томскую области, Красноярский край и Чукотский автономный округ.