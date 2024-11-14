Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Сегодня в России 24 миллиона пожилых людей. Но только 6,9% пользователей в возрасте от 65 до 74 лет владеют базовыми цифровыми навыками и регулярно заходят в интернет. Такие данные приводит НИУ ВШЭ.Сетевые ресурсы нужны пожилым не только для пользования Госуслугами или рутинной оплаты квитанций, что, конечно, для многих из них в приоритете. В последнее время растет спрос на вещи ручной работы, которые могут предложить опытные мастерицы в возрасте 60+. Например, эксклюзивные пледы, уютные одеяла в технике пэчворк, фантазийные варежки, шапки «с ушками», мягкие теплые шарфы… Единственное, что мешает в монетизации хобби, — неумение ориентироваться в сети.«Мы знаем, что многие пожилые люди с интересом относятся к возможности зарабатывать на онлайн-платформах, но нередко отказываются от этой идеи только потому, что такие инструменты для них непривычны. Поэтому мы решили поддержать их и рассказать больше о том, как использовать интернет грамотно и безопасно», – поделился Алексей Ли, директор по продажам в Авито Товарах.Авито и благотворительная организация «Люди.Идеи» запустили кампанию «Связано с любовью», чтобы поддержать пожилых людей – подопечных фонда. «На платформе можно купить товары, созданные руками бабушек, и оставить заявку на изготовление вязаных вещей», — рассказали в пресс-службе компании.Также для пожилых подопечных фонда будет организована серия мастер-классов о безопасном использовании интернета, при этом обучающие материалы можно будет также найти на странице проекта.В благотворительной организации говорят, что этот проект поможет людям старшего поколения не только улучшить финансовое положение, но и расширить круг общения и почувствовать себя востребованными.«Одна из главных проблем, с которой сталкиваются пожилые люди – это одиночество. Оно не просто делает их жизнь серой, но и сокращает ее. Поэтому так важно поддерживать их в желании вести активный образ жизни, общаться, заниматься хобби и даже своим небольшим делом», — рассказала Евгения Коновалова, директор благотворительной организации «Люди.Идеи».