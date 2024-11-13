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Краснокнижные растения из Берёзовой рощи и Малой Здохни выкопали ради застройки этих объектов

16.05 Среда, 13 ноября 2024
Кувшинки чисто-белые на Малой Здохне. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минприроды Свердловской области сообщило о выдаче Ботаническому саду УРО РАН двух разрешений на изъятие из природной среды в общей сложности 189 растений, сообщается на официальном сайте министерства. Судя по тексту сообщения, это изъятие уже произведено.

«Сохранение генетического разнообразия и защита исчезающих видов растений – это комплексная задача, требующая не только научного подхода, но и социального участия»,

— сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.


Все растения уже перенесены на территорию Ботанического сада УРО РАН на улице 8 марта в Екатеринбурге, утверждает министерство. Это представители трёх краснокнижных видов: пальчатокоренник Фукса, пальчатокоренник пятнистый и кувшинка чисто-белая.

Напомним, в Берёзовой роще, что находится в микрорайоне Краснолесье Академического административного района Екатеринбурга, девелоперский проект намерена реализовать одна из структур застройщика «Атомстройкомплекс», озеро Малая Здохня же попало под трассировку новой дороги, которая на начальном этапе нужна для подъезда к новостройкам в районе правого берега Верх-Исетского пруда (в основном, там возводит жильё компания ЛСР), а в перспективе должна стать частью Срединного кольца и выйти на Сортировку с помощью нового мостового перехода через Верх-Исетский пруд. Во втором случае власти Екатеринбурга обещали депутату Госдумы, что рассмотрят вариант изменение трассировки – чтобы новая улица не затрагивала озеро Малая Здохня с его краснокнижными кувшинками – однако, по всей видимости, в этом направлении городские чиновники так и не продвинулись.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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