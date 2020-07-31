В Екатеринбурге начались жесткие задержания протестантов

14:37 | 1.08.2020

Фото: скриншот видео / Вечерние Ведомости

В Екатеринбурге начали задерживать граждан, вышедших на акции в поддержку Хабаровска.



Так, одного из участников, молодого человека с собакой, стоявшего с плакатом, полицейские задержали и посадили в машину. Порядка 60 присутствующих на акции перекрыли дорогу, чтобы уральца отпустили. Екатеринбуржцы стоят и кричат «Выпускай!».





© «Вечерние ведомости»