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21:15 | 13.06.2020

Министр здравоохранения РФ подчеркнул важность ношения масок

Соблюдение гигиенических мер необходимо для борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории России. Ношение масок, мытьё и дизинфицирование рук, социальное дистанцирование - все это министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал важным элементом профилактики COVID-19, передает ТАСС.

«Несмотря на то что в стране наблюдается снижение числа инфицированных, и это хорошо, при этом уровень заболеваемости сохраняется», - сказал министр.

Мурашко подчеркнул важность использования масок в общественных местах транспорте, несмотря на послабление ограничительных мер.

Ранее мы писали о том, как обычных россиян штрафуют за нахождение на улицах и других общественных местах без средств индивидуальной защиты, а в это же время некоторые представители власти по всей стране публично отказываются от использования масок. Также мы писали, как мэр Екатеринбурга Александр Высокинский то гуляет по городу с неправильно надетой медицинской маской (согласно мнениям эпидемиологов - это как если бы маски и не было на лице), то и вообще её не надевает на массовых мероприятиях. Кроме этого, мы направляли запросы в различные ведомства, чтобы понять, почему мэрам можно неправильно носить или не надевать вовсе защитные маски, а обычным россиянам - нет.

© «Вечерние ведомости»

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