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17:55 | 29.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

«Чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем?»

К чему может привести несоблюдение масочного режима чиновниками и депутатами

В большинстве регионов России, в том числе в Свердловской области, действует масочный режим. Чаще всего это означает, что каждый перед выходом на улицу или походом в магазин должен надевать маску, причем надевать её как положено, иначе человек рискует быть оштрафованным. По данным Свердловского облсуда, за нарушения особого режима в регионе было вынесено более 1,2 тысяч штрафов на общую сумму 4,6 млн рублей. Большинство дел касались нарушений ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Однако некоторые чиновники и депутаты средствами индивидуальной защиты не пользуются, причем публично, хотя соблюдение эпидемических мер должно быть обязательным для всех.

Обстановка по коронавирусу в стране, кажется, начинает улучшаться: уже нет тех страшных 11 тысяч случаев, регистрируемых медиками за сутки, контроль над ситуацией обеспечен. Значит, можно расслабиться, и маски носить уже вовсе не обязательно? К сожалению, такой подход может спровоцировать вторую волну коронавирусной инфекции. Когда идешь по улице в жаркий день, а на встречу - люди, без каких-либо средств защиты, хочется тоже снять с себя маску и забыть о всяких ограничениях. Ещё больше это хочется сделать, когда смотришь на фотографии чиновников, которые, кажется, устали от ограничений не меньше нас.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая прокомментировал интересную фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. На ней градоначальник Александр Высокинский вместе с депутатами и чиновниками стоят довольные прошедшим мероприятием, а средства индивидуальной защиты, как будто для красоты, держат в руках.

«Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени — выжила только половина участников мероприятия», - написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Действительно, и о социальной дистанции, как будто вообще ни один участник снимка не в курсе.

После инцидента глава штаба Ксении Собчак Евгений Рон решил поддержать чиновников и принес в горадминистрацию именные защитные экраны, об этом он рассказал в своем Facebook. Он выразил надежду, на то, что экраны смогут стать дополнительной защитой в это непростое время. Что ж, посмотрим.

Иногда люди носят маску по принципу «намордника», как это сделал опять же мэр Екатеринбурга во время прогулки по столице Урала вместе с главным редактором Е1. Нос остается не спрятанным под маской, хотя все дыхательные пути должны быть закрыты, а маска должна плотно прилегать к лицу.
«Чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем?»

Фото: скриншот видеозаписи портала Е1

Подчеркнем, что в Свердловской области, согласно указу губернатора, ношение масок обязательно во всех общественных местах для всех граждан, в том числе на улице. Менять средства индивидуальной защиты нужно не реже чем раз в 3 часа.

Кстати, на репетиции парада Победы в Екатеринбурге среди чиновников масками не пользовался практически никто.

Плохой пример россиянам подают власти и в других городах страны. Так, 26 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров без маски провел совещание со своими подчиненными. Напомним, что совсем недавно СМИ сообщали, что Кадыров попал в больницу с подозрением на коронавирус, однако официально факт болезни не был подтвержден.

9 мая мэр Ростова Алексей Логвиненко принял участие в возложении цветов без маски, сообщил портал bloknot-rostov.ru. Кроме того, особый режим нарушили в день праздника и другие представители Ростовской области, в том числе чиновники и духовенство.

«Чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем?»

Фото: bloknot-rostov.ru


«Отличился» и мэр Ессентуков Александр Некристов, который появился без маски на совещании. Интересно, что этому предшествовал скандал с поездкой градоначальника за границу в разгар пандемии в марте. Положенные 14 дней самоизоляции мэр провел, а на заседание после этого отправился без каких-либо средств защиты. Совещания без масок проводит и глава Кисловодска Александр Курбатов, это видно на кадрах, выложенных в апреле в Instagram.

На заседания без масок приходят также депутаты Госдумы. Таким образом, поступает председатель Вячеслав Володин, при том, что ранее совет Думы потребовал носить не только маски, но и перчатки. Изначально, 1 апреля, на совещании меры предосторожности проигнорировало большинство депутатов, в том числе и Володин. В президиуме в маске работала только вице-спикер Ольга Епифанова («СР»), позже, 14 апреля, к ней присоединились первый вице-спикер Александр Жуков, вице-спикер Игорь Лебедев и вице-спикер Алексей Гордеев («ЕР»). На заседании 17 апреля депутатов в масках стало значительно больше, 12 мая маски были практически у всех. Но Володин ни масок, ни перчаток по-прежнему не носит, снимки заседания, прошедшего 27 мая, были опубликованы на официальном портале Думы.
«Чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем?»

Фото: duma.gov.ru

А вот депутат Госдумы Игорь Лебедев средствами индивидуальной защиты пользуется, но только на работе. Сам он признался порталу sport-espress.ru, что по улице ходит без маски, а ограничительные меры считает невнятными и нелогичными.

Нарушают правила, как показывает практика, и полпреды. Совершенно абсурдным можно назвать случай, когда сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло проводил совещание по вопросам борьбы с распространением коронавируса, при этом, как утверждают СМИ, чиновники на заседании не пользовались средствами индивидуальной защиты.
«Чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем?»

Фото: сайт полпреда президента в СФО

Следует напомнить, что, согласно методическим рекомендациям, утвержденным главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, при ношении маски необходимо соблюдать следующие правила:

1. Медицинскую маску использовать однократно.
2. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу.
3. При наличии специальных складок на маске их необходимо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины в области носа, ее следует плотно пригнать по спинке носа для обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.
4. При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. В случае прикосновения к маске необходимо вымыть руки (провести обработку рук кожными антисептиками).
5. Менять маски необходимо не реже чем через 3 часа. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.

Минздрав РФ дает гражданам практически такие же рекомендации:

1. Обычную медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа.
2. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
3. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.

Недавно Высшая школа экономики опубликовала результаты исследования, согласно которому 23% россиян считают, что коронавирус является выдумкой. Если чиновники будут продолжать нарушать такие элементарные правила, как масочный режим и социальная дистанция, то ещё больше жителей страны начнут думать, что ничего критичного в этой эпидемии нет. Ведь мэрам и их коллегам без масок ничего не угрожает, а значит, и нам можно расслабиться.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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