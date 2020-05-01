Общество
17:55 | 29.05.2020
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
«Чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем?»
К чему может привести несоблюдение масочного режима чиновниками и депутатами
Обстановка по коронавирусу в стране, кажется, начинает улучшаться: уже нет тех страшных 11 тысяч случаев, регистрируемых медиками за сутки, контроль над ситуацией обеспечен. Значит, можно расслабиться, и маски носить уже вовсе не обязательно? К сожалению, такой подход может спровоцировать вторую волну коронавирусной инфекции. Когда идешь по улице в жаркий день, а на встречу - люди, без каких-либо средств защиты, хочется тоже снять с себя маску и забыть о всяких ограничениях. Ещё больше это хочется сделать, когда смотришь на фотографии чиновников, которые, кажется, устали от ограничений не меньше нас.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая прокомментировал интересную фотографию с закладки капсулы времени в Екатеринбурге. На ней градоначальник Александр Высокинский вместе с депутатами и чиновниками стоят довольные прошедшим мероприятием, а средства индивидуальной защиты, как будто для красоты, держат в руках.
«Один вопрос: чего мы хотим от людей, если сами не соблюдаем социальную дистанцию и масочный режим? Через год в СМИ напишут: заложили капсулу времени — выжила только половина участников мероприятия», - написал Евгений Куйвашев в Instagram.
Действительно, и о социальной дистанции, как будто вообще ни один участник снимка не в курсе.
После инцидента глава штаба Ксении Собчак Евгений Рон решил поддержать чиновников и принес в горадминистрацию именные защитные экраны, об этом он рассказал в своем Facebook. Он выразил надежду, на то, что экраны смогут стать дополнительной защитой в это непростое время. Что ж, посмотрим.
Иногда люди носят маску по принципу «намордника», как это сделал опять же мэр Екатеринбурга во время прогулки по столице Урала вместе с главным редактором Е1. Нос остается не спрятанным под маской, хотя все дыхательные пути должны быть закрыты, а маска должна плотно прилегать к лицу.
Фото: скриншот видеозаписи портала Е1
Подчеркнем, что в Свердловской области, согласно указу губернатора, ношение масок обязательно во всех общественных местах для всех граждан, в том числе на улице. Менять средства индивидуальной защиты нужно не реже чем раз в 3 часа.
Кстати, на репетиции парада Победы в Екатеринбурге среди чиновников масками не пользовался практически никто.
Плохой пример россиянам подают власти и в других городах страны. Так, 26 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров без маски провел совещание со своими подчиненными. Напомним, что совсем недавно СМИ сообщали, что Кадыров попал в больницу с подозрением на коронавирус, однако официально факт болезни не был подтвержден.
9 мая мэр Ростова Алексей Логвиненко принял участие в возложении цветов без маски, сообщил портал bloknot-rostov.ru. Кроме того, особый режим нарушили в день праздника и другие представители Ростовской области, в том числе чиновники и духовенство.
Фото: bloknot-rostov.ru
«Отличился» и мэр Ессентуков Александр Некристов, который появился без маски на совещании. Интересно, что этому предшествовал скандал с поездкой градоначальника за границу в разгар пандемии в марте. Положенные 14 дней самоизоляции мэр провел, а на заседание после этого отправился без каких-либо средств защиты. Совещания без масок проводит и глава Кисловодска Александр Курбатов, это видно на кадрах, выложенных в апреле в Instagram.
На заседания без масок приходят также депутаты Госдумы. Таким образом, поступает председатель Вячеслав Володин, при том, что ранее совет Думы потребовал носить не только маски, но и перчатки. Изначально, 1 апреля, на совещании меры предосторожности проигнорировало большинство депутатов, в том числе и Володин. В президиуме в маске работала только вице-спикер Ольга Епифанова («СР»), позже, 14 апреля, к ней присоединились первый вице-спикер Александр Жуков, вице-спикер Игорь Лебедев и вице-спикер Алексей Гордеев («ЕР»). На заседании 17 апреля депутатов в масках стало значительно больше, 12 мая маски были практически у всех. Но Володин ни масок, ни перчаток по-прежнему не носит, снимки заседания, прошедшего 27 мая, были опубликованы на официальном портале Думы.
Фото: duma.gov.ru
А вот депутат Госдумы Игорь Лебедев средствами индивидуальной защиты пользуется, но только на работе. Сам он признался порталу sport-espress.ru, что по улице ходит без маски, а ограничительные меры считает невнятными и нелогичными.
Нарушают правила, как показывает практика, и полпреды. Совершенно абсурдным можно назвать случай, когда сибирский полпред президента РФ Сергей Меняйло проводил совещание по вопросам борьбы с распространением коронавируса, при этом, как утверждают СМИ, чиновники на заседании не пользовались средствами индивидуальной защиты.
Фото: сайт полпреда президента в СФО
Следует напомнить, что, согласно методическим рекомендациям, утвержденным главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, при ношении маски необходимо соблюдать следующие правила:
1. Медицинскую маску использовать однократно.
2. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу.
3. При наличии специальных складок на маске их необходимо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины в области носа, ее следует плотно пригнать по спинке носа для обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.
4. При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. В случае прикосновения к маске необходимо вымыть руки (провести обработку рук кожными антисептиками).
5. Менять маски необходимо не реже чем через 3 часа. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
Минздрав РФ дает гражданам практически такие же рекомендации:
1. Обычную медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа.
2. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
3. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.
Недавно Высшая школа экономики опубликовала результаты исследования, согласно которому 23% россиян считают, что коронавирус является выдумкой. Если чиновники будут продолжать нарушать такие элементарные правила, как масочный режим и социальная дистанция, то ещё больше жителей страны начнут думать, что ничего критичного в этой эпидемии нет. Ведь мэрам и их коллегам без масок ничего не угрожает, а значит, и нам можно расслабиться.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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