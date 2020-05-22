Общество
23:39 | 22.05.2020
Фото: скриншот видео Е1
Глава Екатеринбурга прошел по городу с голым носом
Александр Высокинский в прямом эфире нарушил указ губернатора
Один из главных вопросов, прошедших через всю полуторачасовую беседу, – необходимость использования защитных масок в общественных местах, в частности на улице. С самой первой секунды можно увидеть Высокинского в маске, надетой почти на подбородок (нос маской не прикрыт), а-ля «намордник». Именно так некоторые медики называют этот способ ношения защитной маски. Газета «Известия» цитировала врача-инфекциониста Елену Белову: «Если нос открыт, то считайте, что маски нет. Если маска сползла еще ниже, открыт и нос, и рот, то это то же самое — маски нет».
В методических рекомендациях, утвержденных главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, указаны правила использования защитного средства:
1. Медицинскую маску используют однократно.
2. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок, и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу.
3. При наличии специальных складок на маске их необходимо развернуть, а при наличии вшитой гибкой пластины в области носа, ее следует плотно пригнать по спинке носа для обеспечения наиболее полного прилегания к лицу.
4. При использовании маски необходимо избегать прикосновений к фильтрующей поверхности руками. В случае прикосновения к маске необходимо вымыть руки (провести обработку рук кожными антисептиками).
5. Менять маски необходимо не реже чем через 3 часа. Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
Такие же рекомендации по использованию защитной маски дает министерство здравоохранения РФ:
1. Обычную медицинскую маску необходимо менять каждые 2 часа.
2. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.
3. Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.
Напомним, в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении режима повышенной готовности обозначено, что жители региона должны использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей. Может ли быть такое, что господин Высокинский не считает свой нос «дыхательным путем»? Или он осознанно нарушает указ губернатора Свердловской области?
«Если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до лица», – цитируют РИА Новости официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича. А ведь Александр Высокинский на протяжении всего полуторачасового шествия по Екатеринбургу поправляет маску – посмотрите сами.
И может быть, можно было бы закрыть на это глаза, оправдываясь незнанием или проявляя уважение к главе города. Но сам господин Высокинский акцентирует внимание на важности защитного средства в самом начале беседы: «Если мы будем к этому (ношению маски – прим.ред.) относиться как к проявлению уважения к ближнему, что я в маске, потому что желаю вам добра… А не как сегодня: я в маске, потому что боюсь». Так насколько градоначальник сам уважает граждан, раз носит маску, не закрывая нос? Инструкции по использованию защитного средства изображены в том числе, на сайте Роспотребнадзора.
Однако стоит ему отдать должное, ведь иногда мэр вспоминает об указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о ношении масок и натягивает защитное средство на нос.
Во время прогулки Александр Высокинский общался с проходящими мимо жителями. Будучи в маске, не прикрывающей нос, Высокинский подходит к одной из жительниц города, ожидающей автобус, и задает вопрос: «А че вы без маски?» Дистанция при этом между собеседниками вряд ли была положенной в 1,5-2 метра. Девушка ответила, что надевает защитное средство в автобусе. «С собой? Ну, ее по-доброму надо ходить на улице в ней. Оденете?». Пока девушка доставала сшитую маску, мэр отметил, что она «нарядная». Тогда девушка сказала, что приходится шить, потому что «их же мало, не продаются». Эту фразу градоначальник проигнорировал и пошел дальше, отмечая, какие горожане молодцы, что носят защитные средства с собой.
На набережной в центре города мэр решил пообщаться с молодой екатеринбурженкой. На девушке была надета маска, но также – не закрывающая нос. Девушку похвалили, очевидно, за наличие защитного средства, а мэр заявил: «Молодец, что соблюдаете». Отсюда вытекает вопрос: насколько обязательно использование маски? Ведь ношение защитного средства на подбородке, и когда оно не закрывает нос – чистая формальность. О чем и заявил следующий остановленный житель.
Общение началось с вопроса, который впоследствии перешел в спор, в котором градоначальник, похоже, проиграл (даже если он в этом не сознается). Гражданин задал Высокинскому вопрос о патрулях на улицах, мол, они то есть, то нет, а принцип неясен. Градоначальник ответил, что они передвигаются. Тогда мужчина парировал, что объехал центр города несколько раз, каждый день мониторит ситуацию и слова Высокинского не находят своего подтверждения. На это мэр ответил, что в городе нет столько сотрудников правоохранительных органов и что «каждый работает по своему графику, работает активно» и вернулся к вопросу ношения масок на улицах Екатеринбурга. Тогда гражданин заявил, что он работает в медицинской отрасли и имеет на этот счет свое собственное мнение: «Если маска на нос не натянута (в этот момент градоначальник натянул маску на нос) и без очков – ее эффективность стремится к нулю». В свою очередь, Высокинский вернулся к вопросу ношения масок на улицах Екатеринбурга и напомнил о законе, согласно которому ношение маски в общественном месте обязательно. Тогда екатеринбуржец предпочел закончить беседу фразой: «Будем надеяться, что вы хоть что-то делаете, хотя бы маски. Это как пьяный, который искал кошелек под фонарем. Это единственное, что можно было бы действительно проконтролировать». Создалось впечатление, что часть общения с жителем, представившимся медиком, была вырезана.
По окончании общения горожанина с градоначальником, Высокинский протянул ему для рукопожатия руку. Когда Оксана Маклакова заметила, что руки сейчас пожимать нельзя, мэр города глубокомысленно развел руками. Это рукопожатие - не единичный случай. Важно,что в интервью «Российской газете» главный внештатный эпидемиолог Миндрава России Николай Брико отмечал, что во время рукопожатий коронавирус может распространяться также хорошо, как и при воздушно-капельном способе распространения.
Александр Высокинский неоднократно прощался с некоторыми жителями города, с которыми ему удалось пообщаться, рукопожатием. При этом у Высокинского перчаток на руках не было. Что это, как не нарушение санитарных норм в период пандемии? И какая необходимость в штрафах горожан, если сам градоначальник предписанные губернатором Куйвашевым правила не соблюдает? А ведь Роспотребнадзор, в свою очередь, ежедневно напоминает – контактный путь один из основных способов распространения коронавируса – и рекомендует избегать рукопожатий.
Другой горожанин на вопрос Высокинского о маске, ответил, что ее только что ветром сдуло. Тогда мэр заявил, что нужно носить защитное средство. Житель коротко и вскользь ответил: «Возможно, да».
Маски – не единственная тема, которая была поднята в ходе беседы. Странным кажется комментарий относительно проведения «Ночи музыки» в этом году в режиме офлайн: «Если вы знаете Евгения Горенбурга, он у нас так, наверное, самый большой городской оптимист. Поэтому зачем лишать… Дай бог, получится. В том году фестиваль посетили больше 300 тысяч человек… Надо верить в лучшее». Президент России Владимир Путин уже отмечал, что мероприятия будут разрешены в последнюю очередь. Возможно, за месяц в Свердловской области все стабилизируется настолько, что можно будет снять все ограничения, что, в принципе, с учетом статистических данных пока кажется невозможным. Таким образом, непонятно, то ли Высокинский действительно уверен в скором снятии ограничительных мер, то ли градоначальник иронизирует над надеждами одного из ярчайших музыкальных организаторов города. А на лучшее, наверное, действительно стоит надеяться, особенно, если мэр Екатеринбурга своим примером покажет горожанам, как правильно соблюдать меры предосторожности.
Помимо прочего, был задан вопрос о «подпольных выпускных», на что градоначальник ответил коротко: «Подпольные выпускные разрешить и комментировать мы не можем».
В ходе прогулки была поднята тема и о проведении Парада Победы На вопрос о том, нужен ли Парад в сентябре, Высокинский ответил коротко: «Должен быть парад. Должны быть чествования ветеранов. Публичные. Были поздравления ветеранов камерные, но я привык к празднованию Дня Победы более широкому. Надо чтобы были дети, должны быть ветераны, должны быть концерты, должен быть Парад, должно быть возложение цветов. Это правильная тема».
В полуторачасовой беседе было поднято множество вопросов. Мы выделили только некоторые из них. Ответы на другие вопросы и хождения градоначальника по Екатеринбургу с голым носом – в видеозаписи на портале E1.
Отметим, что если внимательно смотреть фотографии мероприятий с участием мэра Высокинского, то можно заметить его отношение к ношению масок.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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