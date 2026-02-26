Возрастное ограничение 18+
Путин передал «Россетям» национализированные у уральских олигархов Бикова и Боброва активы
Ранее в изъятые у Бикова и Боброва структуры были назначены топ-менеджеры из «Россетей»
Указ президента РФ от 04.03.2026 № 129
Президентским указом в доверительное управление без проведения конкурса государственной корпорации «Россети» были переданы акции «Облкоммунэнерго» и «Сибирско-Уральской энергетической компании».
В прошлом году активы были национализированы Ленинским судом Екатеринбурга из-за коррупционных нарушений при их приобретении компаниями австро-российских бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва.
Этим же указом тем же «Россетям» переданы две ставропольские компании из сферы энергетики – их в прошлом году по иску Генпрокуратуры изъяли у «энергетического короля» Северного Кавказа Магомеда Каитова.
На протяжении последних месяцев в национализированные энергетические структуры Бикова и Боброва планомерно назначали топ-менеджеров из «Россетей». Так, гендиректором «Корпорации СТС» был назначен экс-начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети» Дмитрий Ларионов, гендиректором АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) назначили заместителя главного инженера ПАО «Россети Тюмень» и экс-сотрудника «Россети Сибирь» (филиал «Бурятэнерго») Дмитрия Логвиненко, а «Облкоммунэнерго» возглавил первый замгендиректора и главный инженер ПАО «Россети Урал» Владимир Рябушев.
Напомним, Артём Биков сейчас на свободе, а Алексей Бобров и топ-менеджер Татьяна Чёрных находятся в СИЗО по делу о мошенничестве. Мероприятие для возрастной категории 18+
В прошлом году активы были национализированы Ленинским судом Екатеринбурга из-за коррупционных нарушений при их приобретении компаниями австро-российских бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва.
Этим же указом тем же «Россетям» переданы две ставропольские компании из сферы энергетики – их в прошлом году по иску Генпрокуратуры изъяли у «энергетического короля» Северного Кавказа Магомеда Каитова.
На протяжении последних месяцев в национализированные энергетические структуры Бикова и Боброва планомерно назначали топ-менеджеров из «Россетей». Так, гендиректором «Корпорации СТС» был назначен экс-начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети» Дмитрий Ларионов, гендиректором АО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) назначили заместителя главного инженера ПАО «Россети Тюмень» и экс-сотрудника «Россети Сибирь» (филиал «Бурятэнерго») Дмитрия Логвиненко, а «Облкоммунэнерго» возглавил первый замгендиректора и главный инженер ПАО «Россети Урал» Владимир Рябушев.
Напомним, Артём Биков сейчас на свободе, а Алексей Бобров и топ-менеджер Татьяна Чёрных находятся в СИЗО по делу о мошенничестве. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За махинации с НДС будут судить бизнесмена из Екатеринбурга
26 февраля 2026
26 февраля 2026
В 2025 году почти на 36% выросло число коррупционных преступлений в Свердловской области
25 февраля 2026
25 февраля 2026