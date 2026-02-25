Главу Артинской поселковой администрации оштрафовали за разбитые дороги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Артинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности местной поселковой администрации. Надзорное ведомство оценило, как чиновники содержат автомобильные дороги общего пользования. Выяснилось, что плохо.Специалисты выявили многочисленные нарушения профильного ГОСТа. Речь идет о ГОСТ Р 50597-2017, который устанавливает требования к эксплуатационному состоянию дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. Несоответствие нормам создавало потенциальную угрозу для водителей и пешеходов.В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в отношении главы Артинской поселковой администрации дело об административном правонарушении. Должностному лицу инкриминировали часть 1 статьи 12.34 КоАП РФ — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Материалы дела были направлены в суд.Мировой судья судебного участка № 1 Артинского судебного района, рассмотрев дело, признал главу администрации виновным. Чиновнику назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. На сегодняшний день постановление суда уже вступило в законную силу.Однако привлечением к административной ответственности дело не ограничилось. Прокуратура района также обратилась в суд с исковым заявлением. Надзорное ведомство потребовало обязать администрацию организовать проведение ремонтных работ на проблемной дороге. Артинский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Теперь чиновники обязаны привести дорожное покрытие в нормативное состояние. Мероприятие для возрастной категории 18+