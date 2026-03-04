Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржца будут судить за покушение на дачу взятки сотруднику ДПС
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Карпинске будут судить жителя уральской столицы, которого обвиняют в попытке дать взятку сотруднику ДПС.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 20 ноября 2025 года на Серовском тракте между 72-м и 73-м километрами трассы сотрудники ДПС остановили обвиняемого, заподозрив у него алкогольное опьянение. Для проверки один из инспекторов попросил водителя пройти в патрульный автомобиль, но тот, вероятно, испугавшись ответственности, предложил патрульным взятку в размере 20 тысяч рублей.
Полицейские отказались, но екатеринбуржец проигнорировал отказ и положил деньги в подстаканник патрульного автомобиля. Впоследствии против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
