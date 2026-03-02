В Свердловской области задержали серийных похитителей бензина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сотрудники полиции города Заречный совместно со службой безопасности компании «Лукойл» в результате оперативных мероприятий задержали двух местных жителей. Парочку задержанных подозревают в серийных кражах топлива.Подробности операции сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Злоумышленники на протяжении нескольких месяцев орудовали на автозаправочной станции, расположенной на 32-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, заправляя баки своих легковушек под завязку и быстро скрываясь с места преступления. В материалах уголовного дела, возбужденного по статье 158 УК РФ (кража), фигурируют две машины: иномарка BMW и отечественная «Лада Гранта». Именно на этих автомобилях с поддельными государственными номерами передвигались предполагаемые похитители.По данным полиции, любителями дармового бензина оказались молодые люди 2001 и 2002 годов рождения. На их счету числится 17 криминальных эпизодов, совершённых в период с сентября 2025 года по январь 2026-го. Действовали приятели как поодиночке, так и сообща, выбирая для налётов преимущественно вечернее или ночное время.Когда оперативники пришли к подозреваемым, те не стали запираться и написали явку с повинной. Кроме того, оба заявили о готовности добровольно возместить причинённый ущерб, который составил 55 тысяч рублей.Уголовное дело, состоящее из четырёх томов, уже направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Мероприятие для возрастной категории 18+